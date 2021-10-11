Россиян предложили штрафовать за уклонение от вакцинации

Ученые Российской академии наук предложили каждый месяц штрафовать россиян за уклонение от вакцинации от COVID-19. Такую мысль озвучил вирусолог РАН Александр Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Размер штрафа может составить пять тысяч в месяц, предупредил Лукашев. Он сравнил отказ от прививки с вредной привычкой, которая разрушает не только самих любителей пагубных удовольствий, но и людей вокруг них.

«Вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере для тех групп населения, где риск очень высокий», — рассудил член-корреспондент РАН.

Лукашев обосновал и сумму пять тысяч рублей, которую назвал в студии. Математические расчеты ученый произвел исходя из суммы ущерба, которую наносит один случай заражения коронавирусом.

«Если говорить про сумму, то, наверное, если мы думаем от ущерба от одного случая, то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка пяти тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной», — прикинул специалист.