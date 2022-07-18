Издание The Telegraph предрекло скорую отставку канцлера Германии Олафа Шольца из-за экономического и энергетического кризиса в стране. Спасет политика только капитуляция перед президентом РФ Владимиром Путиным, уверены британские СМИ. Та же судьба может ждать и все немецкое правительство, если оно не отменит санкции против России.

Причина вероятной отставки Олафа Шольца — зеленая энергетика, которую в стране предпочли атомной десятилетие назад. Это решение журналист Дениэл Джонсон назвал катастрофическим, так как из-за него Германия стала полностью зависеть от России в вопросах энергоресурсов. Две трети избирателей, по данным издания, осуждают Шольца за то, что он не смог обеспечить стране энергетическую безопасность.

Проблемы немецкого правительства

У канцлера Германии действительно начались серьезные проблемы. Ранее читатели немецкой газеты Bild призвали его сложить полномочия. Их возмутили планы увеличить налоги на выбросы углекислого газа. Причем, по мнению политолога и публициста Армена Гаспаряна, кризис власти в Германии затронет не только Олафа Шольца, но и все правительство.

Я думаю, что отставка будет не только у Шольца, а у всего Кабинета министров. Это просто вопрос времени Армен Гаспарян.

Эксперт напомнил — телеканал CNN уже заявлял, что в течение ближайшего года Европу ждут серьезные политические катаклизмы и потрясения. Все потому, что европейские политики не могли предположить, насколько фатальными для экономик их стран окажутся антироссийские санкции.

«Поэтому правительства полетят вне всякого сомнения, абсолютно все, особенно главные участники всего этого действа. Так что Шольц, в принципе, может уже заранее паковать чемодан», — подчеркнул Гаспарян.

Причем следующие канцлер и Кабинет министров, по мнению политолога, тоже не продержатся долго. Они, по мнению Гаспаряна, не смогут радикально изменить политику в отношении РФ.

«А через одного возможно появление евроскептиков, потому что пока еще запас инерции у всех есть. А вот после возможны варианты. Для изменений политических курсов европейских стран нужно, чтобы было для начала осознание, пока его нет», — сказал Гаспарян.

Шольц уйдет, но не сейчас

Директор Центра современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с «360» высказал более умеренную точку зрения. По его мнению, в ближайшие месяцы Олаф Шольц не уйдет в отставку, так как одного энергетического кризиса для этого мало. Чтобы политик действительно сложил полномочия, одна из правящих партий должна выйти из коалиционного правительства, объяснил эксперт.

«На мой взгляд, говорить об отставке Шольца рано, он пока будет удерживаться. Из-за кризиса он в отставку не пойдет — это недостаточное условие, чтобы отправить канцлера на покой. Кто-то для этого должен покинуть правящую коалицию», — сказал Солонников.

При этом сменить политический курс у Шольца тоже вряд ли получится, так как именно это может заставить правящие элиты перестать его поддерживать. Если канцлер захочет спасти страну и изменить политику в отношении России, наибольшую угрозу, по словам Солонникова, будут представлять «Зеленые».

«Шольц — заложник тех договоренностей, которые должны быть сформированы в рамках партий, являющихся правящим большинством. А у них, как в басне у Крылова „Лебедь, рак и щука“», — подчеркнул он.

«Зеленые» явно проводят проамериканский курс на новую экономику и жесткую антироссийскую политику, больше придерживаясь глобальных мифических интересов, нежели интересов Германии Дмитрий Солонников.

Как только Шольц перестанет подыгрывать «Зеленым» в их русофобии, они выйдут из коалиции. Этим они, по мнению Солонникова, спровоцируют отставку.

Зима все расставит на места

Реальных массовых отставок, по мнению Солонникова, можно ждать к зиме, когда энергетический и продовольственный кризис в Европе будет набирать обороты. Тогда могут посыпаться многие европейские правительства.

«В Европе все находятся не в лучшей форме из-за общей экономической формы Евросоюза: и падение евро, и энергетический кризис, и волна беженцев, и неоправданные обещания по поддержке Украины, и много чего еще. А осенью будет еще вопрос продовольствия и новая волна мигрантов из Африки», — объяснил эксперт.

При этом глобально отставки смогут повлиять лишь на решения европейских правительств в отношении собственных народов и экономик. Солонников добавил, что к зиме многие политики могут начать снимать санкции против России, которые больше вредят Европе.

Однако на положение Украины, по мнению Армена Гаспаряна, это уже не повлияет — ее при любом раскладе ждет печальная судьба.

«Украину просто распишут, как Афганистан 2.0. Какая разница, Шольц там или нет, судьба хутора с этой точки зрения — решенная история. Вопрос только в сроках и модели исполнения», — заключил Гаспарян.