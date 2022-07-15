«Давно напрашивался». Политический советник рассказал, что будет в случае отставки Шольца
Политический советник Маркелов: канцлер Германии Шольц дискредитирует свою страну
Британские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц рискует отправиться в отставку в связи с энергетическим кризисом в ФРГ. О том, насколько это вероятно и что будет потом, «360» рассказал политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.
«Тренд — на то, что Шольц уйдет. Но там много нюансов. Бывшего канцлера Меркель последние 20 лет увольняли и возвращали, это такая политическая традиция», — заметил эксперт.
По его мнению, сейчас идет «тестирование ситуации» с отставкой Шольца.
«В политике есть такое состояние, когда система сомневается, уйдет ли в отставку политик, в данном случае Шольц. Тестируются общественное мнение, позиция внутренняя, позиция ЕС, заокеанская», — пояснил Маркелов.
«Все равно уйдет»
Разговоры об отставке немецкого канцлера не стали громом среди ясного неба. В последнее время он «демонстрирует странное поведение»: утром делает одно заявление, днем опровергает сам себя, вечером снова меняет позицию, напомнил собеседник «360».
«Он делал политически непоследовательные вещи, причем не раз. Это относительно несамостоятельная фигура. Шольц идет на поводу у коллективного мнения, например ЕС или внутригерманского, а чаще — и того и того, и давно напрашивался», — подчеркнул Сергей Маркелов.
Он указал на то, что своим поведением Шольц «дискредитирует Германию, которая всегда была драйвером европейской политики». И если не сейчас, то позже «все равно уйдет».
Маркелов напомнил, что вначале Шольц по инерции «и, видимо, по благословению Меркель» демонстрировал лояльность к России. Очевидно, ему сказали, что «не надо ее дразнить, играть в кошки-мышки» — не та страна. Да и Германии не подходит детская инфантильная политика: обещать и не делать, делать смешные нереализуемые заявления.
«Какое-то время Шольц не „гадил“ в адрес России, но потом свалился в состояние европейской истерики. Подумал, что можно возглавить процесс борьбы с Россией, но тоже не получилось. Много чего понамешано в германо-российской любви и политическом браке», — рассказал Маркелов.
«Европа смотрит куда скажут»
По его словам, элиты Германии потеряли влияние на передовой. ЕС давно не корректирует свои решения сообразно с позицией ФРГ. И вообще, вожаков больше нет.
В Германии не появится абсолютно нового политического лидера, это с большой вероятностью кто-то из известных нам, считает Маркелов. Он назвал бессмысленным гадать, кто это будет, потому что сейчас «все возникает из ничего и ничего — из всего».
И даже с новым лидером политика Германии не изменится: сегодня Европе «политически выгодно не иметь субъектности».
«[Президент Франции] Макрон промахнулся, Шольц промахнулся, остальная Европа смотрит куда скажут. [Бывший премьер Британии] Джонсон попробовал взять все на себя — и получил», — заметил политический советник.
Европа сейчас «рассеянна», ей труднее принять единообразное решение, поэтому она будет по инерции двигаться в антироссийском направлении, но не максимально жестко, спрогнозировал эксперт.
«Германия „на максималках“ зависит от российского отношения к ней — экономического, газового, нефтяного и прочего», — пояснил Сергей Маркелов.