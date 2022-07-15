«Давно напрашивался». Политический советник рассказал, что будет в случае отставки Шольца

Британские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц рискует отправиться в отставку в связи с энергетическим кризисом в ФРГ. О том, насколько это вероятно и что будет потом, «360» рассказал политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Тренд — на то, что Шольц уйдет. Но там много нюансов. Бывшего канцлера Меркель последние 20 лет увольняли и возвращали, это такая политическая традиция», — заметил эксперт.

По его мнению, сейчас идет «тестирование ситуации» с отставкой Шольца.

«В политике есть такое состояние, когда система сомневается, уйдет ли в отставку политик, в данном случае Шольц. Тестируются общественное мнение, позиция внутренняя, позиция ЕС, заокеанская», — пояснил Маркелов.

«Все равно уйдет»

Разговоры об отставке немецкого канцлера не стали громом среди ясного неба. В последнее время он «демонстрирует странное поведение»: утром делает одно заявление, днем опровергает сам себя, вечером снова меняет позицию, напомнил собеседник «360».

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«Он делал политически непоследовательные вещи, причем не раз. Это относительно несамостоятельная фигура. Шольц идет на поводу у коллективного мнения, например ЕС или внутригерманского, а чаще — и того и того, и давно напрашивался», — подчеркнул Сергей Маркелов.

Он указал на то, что своим поведением Шольц «дискредитирует Германию, которая всегда была драйвером европейской политики». И если не сейчас, то позже «все равно уйдет».

Маркелов напомнил, что вначале Шольц по инерции «и, видимо, по благословению Меркель» демонстрировал лояльность к России. Очевидно, ему сказали, что «не надо ее дразнить, играть в кошки-мышки» — не та страна. Да и Германии не подходит детская инфантильная политика: обещать и не делать, делать смешные нереализуемые заявления.

«Какое-то время Шольц не „гадил“ в адрес России, но потом свалился в состояние европейской истерики. Подумал, что можно возглавить процесс борьбы с Россией, но тоже не получилось. Много чего понамешано в германо-российской любви и политическом браке», — рассказал Маркелов.

«Европа смотрит куда скажут»

По его словам, элиты Германии потеряли влияние на передовой. ЕС давно не корректирует свои решения сообразно с позицией ФРГ. И вообще, вожаков больше нет.

В Германии не появится абсолютно нового политического лидера, это с большой вероятностью кто-то из известных нам, считает Маркелов. Он назвал бессмысленным гадать, кто это будет, потому что сейчас «все возникает из ничего и ничего — из всего».

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И даже с новым лидером политика Германии не изменится: сегодня Европе «политически выгодно не иметь субъектности».

«[Президент Франции] Макрон промахнулся, Шольц промахнулся, остальная Европа смотрит куда скажут. [Бывший премьер Британии] Джонсон попробовал взять все на себя — и получил», — заметил политический советник.

Европа сейчас «рассеянна», ей труднее принять единообразное решение, поэтому она будет по инерции двигаться в антироссийском направлении, но не максимально жестко, спрогнозировал эксперт.

«Германия „на максималках“ зависит от российского отношения к ней — экономического, газового, нефтяного и прочего», — пояснил Сергей Маркелов.