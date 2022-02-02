Шнурову пожелали стареть достойно. Как закончился марафон песен о мусоре, Беглове и Собчак

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров лишился страницы в Instagram после выхода новой песни, в которой он высмеял Ксению Собчак. Журналистка заявила, что музыкант уже давно перестал быть Шнуром, а стал «шнуровкой на чужих ботинках». До этого музыкант выпустил серию клипов, в которых сначала критиковал уборку снега в Санкт-Петербурге, а потом извинялся за свои слова и признавался в любви к губернатору города Александру Беглову.

Музыкальный январь Шнурова

С начала года Сергей Шнуров неожиданно проявил большую творческую активность и начал одну за одной выпускать песни на самые острые в тот момент темы. Первой стала композиция «Пока так». Ее музыкант посвятил плохой уборке снега и мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге.

Песня вызвала очень разные реакции. В частности, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что «на город и его выходцев ведется широкая атака».

«Это политика. <…> Печально, когда Сергей Владимирович Шнуров соединяет мат с очень близкой сердцу каждого петербуржца замечательной лирической песней „Город над широкой Невой“», — сказал он.

По мнению Пиотровского, протест музыканта превратился в оскорбление, писала «Фонтанка». С директором Эрмитажа согласился депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, от песни Шнурова возникает чувство, схожее с реакцией на переполненные помойки.

«Но если с помойками мы справимся, <…> то похабная и оскорбительная для города и горожан песенка навсегда останется на просторах интернета», — сказал он.

А депутат регионального парламента Дмитрий Панов предложил лишить Шнурова права называться петербуржцем, отметила kp.ru.

После этого Шнуров 19 января выпустил песню «Покаянная», в которой признался в любви к губернатору Беглову и заявил, что вину за неубранный мусор, снег и гололед берет на себя. На этом группа решила не останавливаться и 25 января опубликовала еще один клип на песню Dj Big Love — «Одна Нога». Ее посвятили падению людей на неубранных улицах, сходу снежных глыб с крыш и летящим сосулькам.

Всего через два дня на канале «Ленинграда» появилась еще одна песня — «Па-спорт». В ней Шнуров критически высказался из-за введения Fan ID.

Клип «Шмарофон» и удаление Instagram

Новое творчество Шнурова оценивали по-разному. В соцсетях появлялись мнения, схожие с точкой зрения Пиотровского, что это атака, причем заказная.

Ролики про плохую уборку снега и мусора публиковались не только на YouTube-канале группы, но и на странице leningrad_shnurov в Instagram. Сейчас аккаунт удалили. Этому предшествовало появление там 1 февраля очередной песни Шнурова, в которой он высмеял Ксению Собчак.

В тексте музыкант сравнил журналистку со старой лошадью, прожившей бурную жизнь и превратившейся в клячу, которая всех учит жизни. Шнуров прошелся и по сыну Собчак — пятилетнему Платону, намекнув, что его отец якобы не Максим Виторган. Не обошлось и без упоминания смертельной аварии в Сочи.

В 2019 году Шнуров и Собчак устраивали стихотворный батл в Instagram, он продолжался почти год, но потом музыкант обвинил телеведущую в том, что за нее пишет ответы ее супруг Константин Богомолов. Та поклялась в ответ, что это не так. На этом битва завершилась. С чем было связано такое внимание к ней со стороны Шнурова, неясно.

Собчак на оскорбительный клип отреагировала в тот же день. Она написала большой пост, в котором посоветовала Шнурову начать пить, потому что сейчас, по ее мнению, он выглядит «опущенным, неприкаянным старым зожником». Также она с иронией заметила, что деньги на клипы музыканту выдает жена, у него нет личной жизни, но есть телеканал с нулевыми рейтингами.

«Просто слезь с кефира. <…> А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках. <…> А этот пост считай не ответом — много чести, — а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу», — заключила она.

«Старей с достоинством»

Супруг Собчак, режиссер Константин Богомолов, сравнил клип Шнурова с «кучей нечистот, лежащей посреди великого города».

«Тут нужен не комментарий, а ассенизаторская машина. И это вопрос опять же к питерским властям — почему они у себя в городе так плохо убираются», — сказал он в беседе с «МК».

У себя в Instagram режиссер опубликовал отрывок из фильма «Собачье сердце», заметив, что в лице Шнурова можно наблюдать «уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова».

«Когда-то созданный из неизвестного животного путем пересадки гипофиза, он превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а, став человеком, испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы. <…> Однако пение снова обращается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации», — добавил он.

По мнению Богомолова, Шнуров превращается из человека в обезьяну не метафорически, а буквально.

Бывший муж Собчак, актер Максим Виторган, тоже не оставил без внимания клип «Шмарофон».

«Сережа Шнуров, ну ты че, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет? Ну ты серьезно, чувак? Мы с тобой знакомы 20 лет или около того, я видел тебя в разных состояниях и ситуациях», — написал он у себя в Instagram.

Виторган напомнил Шнурову о времени, когда музыкант считал за честь выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей марафона под названием «Ленинград — лучший корпоратив».

«Ты во что выродился вообще? Давай, постарайся стареть хоть чуть-чуть с достоинством. Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: „Дядя Шнурик, ты дурак?“», — добавил артист.

Никаких новых песен Шнуров на момент публикации выпустить не успел. Instagram музыканта пока не восстановили.