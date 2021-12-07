Жизнь до и после. Пострадавшие в резонансной аварии с авто Собчак в Сочи рассказали, как это их сломало

ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак произошло два месяца назад. Подозреваемым по делу является водитель автомобиля, в котором находилась телеведущая. Именно он, по предварительным данным, выехал на встречку. Мужчина признал свою вину. Суд над ним еще не состоялся. Бывший муж погибшей в аварии Екатерины Тарасовой Антон и выжившая пассажирка пострадавшего авто Оксана Садовник рассказали «360» о том, как они живут после резонансного ДТП.

Авария на трассе в Сочи произошла 10 октября. Автомобиль, пассажиром которого была Ксения Собчак, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим авто. Пассажира Оксана Садовник и водитель из пострадавшей машины были госпитализированы. Другая пассажирка авто Екатерина Тарасова скончалась на месте.

«Пострадавших очень много»

Антон Тарасов, бывший супруг погибшей в ДТП с Собчак Екатерины Тарасовой, рассказал «360», что он пока не ознакомился с материалами дела о ДТП, в суды ни на кого не подавал, а с Собчак не связывался, и ничего не требовал.

В конце ноября в СМИ появилась информация о том, что мужчина потребовал у телеведущей компенсацию в размере двух миллионов долларов. Антон объяснил «360», что разговор, в котором фигурировала такая сумма был не с Собчак, а с ее адвокатом, и проходил он в формате беседы, а не требования.

По словам Антона, адвокат телеведущей поинтересовался, какая сумма удовлетворила бы его в качестве компенсации.

Мне терять было уже нечего, как вы понимаете, я сказал так: «ты возьми калькулятор и прикинь, сколько составят расходы для достойной жизни ребенка до окончания образования» Антон Тарасов Бывший супруг погибшей в ДТП с Собчак Екатерины Тарасовой

Он объяснил, что под словом «достойное» он имел ввиду «то образование, которое они сами своим детям дают». На вскидку у него получилось два миллиона долларов. При этом мужчина уверен, что это сумма щадящая, а сама Собчак на своего ребенка потратит «далеко не меньше».

«Но это в формате беседы, это не требование <…>. Я то понимаю, что толку от этого никакого не будет, и если и рассчитывать на компенсацию, то по закону», — отметил Тарасов.

Тарасов добавил, что хоть он пока и не знаком с материалами дела, но, как ему известно, Собчак не проходит как обвиняемая. Он отметил, что сейчас намерен сосредоточить все свои усилия на воспитании детей и дождаться суда. В реальности, по его словам, пострадавших очень много: бабушка погибшей Екатерины находится при смерти, также можно представить состояние матери погибшей, брата, отца и, конечно, дочки.

«Все решаем своими силами, ни от кого помощи не ждем. Усугубляет шумиха в прессе», — заметил Тарасов.

Мужчина также призвал разделять понятие компенсации и помощи, поскольку это разные вещи. Он отметил, что сейчас в семье очень тяжелая обстановка, но они справляются. При этом компенсация образования ребенка, по его словам, вещь вполне логичная. Но смысла говорить об этом мужчина не видит, «сколько суд присудит, такой она и будет», считает Тарасов.

Компенсация с их стороны, считает собеседник «360», в данном случае — это нормально. Сейчас Тарасов намерен дождаться решения суда. Однако, по его мнению, никто не будет доволен.

«Не оставила без помощи»

Пострадавшая в аварии Оксана Садовник рассказала «360», что сейчас старается поправиться после полученных многочисленных травм и перенесенных операций. Она не считает виновницей происшествия Собчак и не держит на телеведущую зла.

Оксана рассказала, что помощница Собчак связывалась с ее мужем, когда она находилась в коме, и предлагала помощь: было предложено найти хорошего врача и няню сыну.

«Не оставила (сторона Собчак — прим. ред.) мою семью без помощи, просто мой муж отказался от этой помощи, поскольку получил помощь от друзей и близких», — отметила Оксана.

По ее словам, она получала хорошее лечение. Садовник также добавила, что разговаривала с помощницей Собчак. Никаких денег при этом Оксана просить не собирается, ей во всем помог муж. Девушку перевезли из Сочи в Москву.

«А Собчак ни в чем не виновата, я считаю. Ее вины нет», — отметила Оксана. По ее словам, виновником ДТП является водитель автомобиля, в котором передвигалась телеведущая. Садовник призналась, что пожизненно лишила бы его водительских прав. «Он сломал меня внутри и снаружи», — добавила Оксана.

Девушка считает, что осталась жива благодаря очевидцу по имени Руслан, который был на месте ДТП и до приезда скорой помощи аккуратно повернул ее голову на бок, чтобы девушка могла дышать. Собчак Оксана считает таким же очевидцем и участником аварии, как и она сама, а виноват во всем, по ее мнению, водитель. Садовник отметила, что ни сам водитель, ни члены его семьи не связывались с ней.

Женщина отметила, что после аварии почти два месяца не видела своего ребенка, и до сих пор к ней приходит соседка, которая отводит мальчика в садик и забирает, водит на занятия, помогает покормить. Муж Оксаны работает с утра до ночи, и с ней сидеть некому, женщина одна, но уже может самостоятельно кое-что-делать.

После выписки у Оксаны еще остались проблемы из-за полученных в ДТП травм, и ей предстоит лечение. Также девушка сейчас работает с психологом. Саму аварию Оксана не помнит. Самое страшное, по ее словам, это осознавать, что ее сын был столько времени без нее.