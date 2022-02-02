Страницу Шнурова в Instagram удалили после ссоры с Собчак

В Instаgrаm исчезла страница leningrad_shnurov, где публиковались клипы про плохую уборку Петербурга. Это произошло после конфликта Сергея Шнурова с телеведущей Ксенией Собчак.

На сайте социальной сети при поиске страницы появляется ответ, что она более недоступна.

Помощник Сергея Шнурова сказал Znak.com, что не знает, кто именно удалил аккаунт.

Накануне группа Шнурова «Ленинград» выпустила резонансный клип, посвятив его Собчак. Телеведущая ответила артисту, что была бы рада, если бы он «размазал ее талантливо».

«А пока ты не Шнур. А шнуровка. Может, эти копейки немного помогут тебе за счет трафика моего имени подсосать немного хайпа», — написала Собчак в своем Instagram.

В тексте телеведущую сравнили со старой лошадью, которая прожила бурную жизнь и превратилась в клячу, учащую всех жить. Автор текста напомнил о слухах, что ребенка Собчак родила не от бывшего мужа Максима Виторгана, а также припомнил скандальную аварию в Сочи.

Ксения Собчак и Сергей Шнуров устроили стихотворный батл в Instagram еще в 2019 году. Он продолжался почти год.