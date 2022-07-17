Арестович пригрозил атаковать Крымский мост

Украина может атаковать Крымский мост, как только появится первая техническая возможность. Такое мнение выразил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Как только появится первая техническая возможность, мост тут же станет этим объектом (который можно атаковать — ред.)», — поделился он в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Арестович отметил, что Крымский мост находится в территориальных водах Украины. Однако в стране еще «целей хватает», отметил советник.

До этого советник Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский упрекнул Германию в подыгрывании России в ситуации с турбинами для «Северного потока». По его мнению, немецкие власти действуют вразрез желаниям Украины.