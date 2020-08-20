Сезонная вакцинация в Подмосковье. Где и когда можно сделать прививку

Жители Подмосковья уже в сентябре смогут пройти сезонную вакцинацию от гриппа и ОРВИ. Получить лекарство можно будет совершенно бесплатно в районной поликлинике. При этом делать прививки будут только в добровольном порядке.

Главный внештатный эпидемиолог областного Министерства здравоохранения Зинаида Труш напомнила, что президент Владимир Путин поставил задачу привить более 60% населения. Получается, что за год вакцинацию должны пройти более миллиона человек, включая детей.

«Все вакцины будут отечественного производства и с учетом сезонного гриппа. То есть состав будет соответствовать тому сезону, который циркулирует в этом году. Это будут и трехвалентные, и четырехвалентные вакцины современные», — подчеркнула Труш.

Для вакцинации одобрили два российских препарата: «Флю-М» и «Совигрипп». Они защищают сразу от трех штаммов гриппа. По словам эпидемиолога, риск заражения остается, но снижается в среднем сразу на 80–90%. Кроме того, противопоказаний к вакцинации практически нет. Не стоит вводить лекарство только при острой стадии заболевания с высокой температурой и аллергии на белковые вещества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что вакцинация — дело добровольное, но врачи рекомендуют от нее не отказываться.

Уже грядет осень. Это пора, когда люди часто болеют простудными заболеваниями — грипп, ОРВИ. На федеральном уровне нам поставлена задача: активная вакцинация. Хочу обратить внимание, что каждый человек должен четко понимать то, где, как и когда он может сделать прививку Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Где и когда будет проходить вакцинация?

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова пояснила, что дети могут пройти вакцинацию в детских садах и школах. За каждым образовательным учреждением закреплены врачи, которые будут осматривать ребят и делать прививки, если не будет никаких противопоказаний.

Медиков будут вакцинировать прямо на работе. К преподавателям будут выезжать специальные мобильные бригады. Таким же способом препарат смогут получить сотрудники промышленных предприятий, где трудятся более 500 человек.

Все остальные желающие могут пройти вакцинацию в поликлинике. У нас будет выделено два дня, один день — будний, один — выходной. По четыре часа, когда по графику каждый желающий сможет прийти в поликлинику и провести себе вакцинацию Светлана Стригункова министр здравоохранения Подмосковья.

Глава регионального Минздрава посоветовала обязательно привиться детям от шести месяцев до 17 лет. Помимо этого, прийти к доктору стоит страдающим хроническими заболеваниями и пожилым людям. Также Стригункова особо отметила тех, кто активно общается с людьми на работе.

«Вакцинация всегда в добровольном порядке. Мы заставить никого не можем, но тем не менее, для чего важно информирование, чтобы объяснить, что вакцинация — это очень важно, тем более сейчас», — заверила она.

Коронавирус пока еще не побежден, поэтому наложение сразу двух инфекций может привести к тяжелой форме болезни.

Вакцинация от гриппа и ОРВИ начнется в Московской области с 7 сентября и продлится до Нового года. Прививки будут делать абсолютно бесплатно. Чтобы избежать очередей, в Подмосковье организуют дистанционную запись в поликлинику.