Жителям Подмосковья разъяснили, как будет проходить сезонная вакцинация

Сезонная вакцинация от гриппа и ОРВИ начнется в Московской области в сентябре. Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова рассказала, кто, где и какие прививки сможет сделать в Подмосковье.

«Дети, организованно или неорганизованно, могут пройти вакцинацию в детских садах и школах. Наши медицинские работники закрепленные за каждым учреждением будут осматривать в своих медицинских кабинетах детишек и одновременно при отсутствии противопоказаний проводить вакцинацию,» — сообщила министр.

Медики будут вакцинироваться у себя на работе. Что касается преподавателей, то к ним будут выезжать специальные мобильные бригады. Такой же механизм будет действовать и для промышленных предприятий, где трудится более 500 человек.

Все остальные желающие могут пройти вакцинацию в поликлинике. У нас будет выделено два дня, один день — будний, один — выходной. По 4 часа, когда по графику каждый желающий сможет прийти в поликлинику и провести себе вакцинацию Светлана Стригункова глава Минздрава Московской области.

Вводить будут две вакцины российского производства — «Флю-М» и «Совирипп». Они защищают от трех штаммов гриппа. Массовая вакцинация в Подмосковье должна начаться уже с 7 сентября.

Стригункова напомнила о важности прививок Особенно в период, когда коронавирус не побежден. Если одна инфекция наложиться на другую, то болезнь будет протекать в тяжелой форме.

По ее словам, обязательно вакцинироваться нужно детям от шести месяцев до 17 лет, пожилым, людям с хроническими заболеваниями, а также представителям определенных профессий. Речь идет о тех, кто активно общается с другими.

«Поэтому у нас в принципе поставлена задача президентом, чтобы охват населения, которое прошло вакцинацию от гриппа, составлял не менее 60%», — заметила она. В прошлом году вакцинировались 48,9% россиян.

В Москве прививки от гриппа начнут делать с 1 сентября.