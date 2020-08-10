«Каждый должен понимать где, как и когда». Жителям Подмосковья дадут инструкцию по прививкам от гриппа

Он подчеркнул, что с приходом осени меры безопасности станут еще актуальнее. Так, профилактику простудных заболеваний, по словам губернатора, важно продолжить.

Уже грядет осень. Это пора, когда люди часто болеют простудными заболеваниями — грипп, ОРВИ. На федеральном уровне нам поставлена задача — активная вакцинация. Хочу обратить внимание, что каждый человек должен четко понимать то, где, как и когда он может сделать прививку Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев обратил внимание руководящего состава на то, что важная задача — следить за безопасностью жителей в местах массового скопления людей и общественном транспорте.

Он также отметил, что школы, детские сады и другие учреждения должны максимально обеспечить безопасные условия к началу учебного года.

Это обязательные меры, несмотря на то, что ситуация с COVID-19 стабилизируется. Сегодня в резерве Подмосковья остается около шести тысяч инфекционных коек — в начале пандемии их всего было около 2100-2200.

По COVID-19 мы видим стабилизацию ситуации уже долгое время. Наша задача — заботиться о том, чтобы люди были максимально защищены в местах массового скопления, в общественном транспорте. И работу по соблюдению всех мер предосторожности я прошу продолжать Андрей Воробьев.

Он подытожил, что стратегическая задача власти — не допустить возникновения новых очагов коронавируса. Для этого надо будет соблюдать масочный режим в транспорте, торговых центрах, на предприятиях и в других местах.

Ранее Андрей Воробьев посоветовал не игнорировать прививки. Он отметил, что делать их или нет — это личный выбор каждого, но врачи советуют не отказываться от этого шага.