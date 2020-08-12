Вакцинация от гриппа в Подмосковье начнется с сентября. Как и где сделать прививку

Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог областного Министерства здравоохранения Зинаида Труш. И в Подмосковье, по ее словам, организуют дистанционную запись, чтобы не было очередей.

Стоит задача привить более 60% населения. То есть цель на этот год — привить свыше одного миллиона человек. Более полумиллиона — это дети Зинаида Труш.

Она подчеркнула важность и необходимость такой вакцинации с учетом эпидемической ситуации. Благодаря этому, как отметила Зинаида Труш, существенно снижается риск заражения гриппом. Он все равно остается, но прививка защитит в среднем на 80-90%.

Все вакцины будут отечественного производства и с учетом сезонного гриппа. То есть состав будет соответствовать тому сезону, который циркулирует в этом году. Это будут и трехвалентные, и четырехвалентные вакцины современные Зинаида Труш.

А противопоказаний практически нет. По мнению экспертов, эта прививка особенно важна жителям из нескольких категорий:

• беременные;

• пенсионеры;

• люди с хроническими заболеваниями;

• учителя и воспитатели;

• медицинские работники.

Зинаида Труш уточнила, что единственным противопоказанием является острая стадия заболевания с высокой температурой. И, конечно, не может быть речи о прививке, если есть аллергия на белковые вещества.

Не допустить новых очагов коронавируса

Ранее Андрей Воробьев посоветовал не игнорировать прививки. Губернатор отметил, что делать их или нет — выбор каждого, но врачи советуют не отказываться от этого шага.

Уже грядет осень. Это пора, когда люди часто болеют простудными заболеваниями — грипп, ОРВИ. На федеральном уровне нам поставлена задача — активная вакцинация. Хочу обратить внимание, что каждый человек должен четко понимать то, где, как и когда он может сделать прививку Андрей Воробьев.

Он подытожил, что стратегическая задача власти — не допустить возникновения новых очагов коронавируса. Для этого надо будет соблюдать масочный режим в транспорте, торговых центрах, на предприятиях и в других местах.