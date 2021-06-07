Семья полицейского из Мошкова обратилась за помощью к Путину. Азербайджанцы сделали то же, чтобы добиться справедливости

В Мошкове, где в конце мая полицейский случайно застрелил юношу при задержании, все еще неспокойно. Правоохранителя сначала арестовали, но глава СК Александр Бастрыкин велел его отпустить. Семья инспектора ДПС и азербайджанская диаспора обращаются за помощью к Путину, но решать исход дела все равно придется суду.

Еще 4 июня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал освободить из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева. После случайного выстрела, от которого 28 мая пострадал 19-летний Векил Абдуллаев, Гусева арестовали и предъявили обвинение по статьям о превышении полномочий и причинении смерти по неосторожности.

Однако Бастрыкин счел такое решение следователей поспешным и пообещал организовать проверку их деятельности. Он также приказал разобраться с тем, почему против друзей Абдуллаева не были возбуждены уголовные дела, хотя на ролике, снятом ими же, видно и сопротивление представителям власти, и применение силы к ним. По этим статьям и обвинили двух друзей погибшего Абдуллаева Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова.

Под арестом молодые люди пробудут два месяца, сообщает издание Ngs.ru. Более того, как узнало издание «АиФ-Новосибирск«, молодых людей должны проверить на наркотики — якобы именно их присутствие в организме заставило их сопротивляться полиции.

Национальный протест

После того как Александра Гусева отпустили из-под стражи под подписку о невыезде, представители азербайджанской диаспоры запротестовали. Сначала несколько семей и знакомых Векила Абдуллаева дежурили у больницы, затем, когда видео с задержанием и его последствиями разлетелось по социальным сетям, азербайджанские диаспоры начали реагировать и в других городах, и даже в других регионах. Например, в центре Новосибирска азербайджанцы устроили марш памяти о погибшем, а в Воркуте, Республика Коми, члены диаспоры провели автопробег в честь Абдуллаева.

Депутаты и общественные деятели даже обратились к Владимиру Путину с просьбой наказать полицейского по закону, текст опубликовало азербайджанское издание Trend. В своем письме к президенту они заявили, что вся азербайджанская общественность глубоко возмущена решением главы СК отпустить Гусева из-под стражи. На сайте Change.org также создали петицию с тем, чтобы «наказать убийцу Абдуллаева», ее подписали уже более 2,5 тысячи человек.

«Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», — говорится в тексте обращения.

Авторы добавили, что не верят в случайность рокового выстрела, и заявили, что Александр Гусев должен быть наказан. Также общественность возмутили и слова члена Общественной палаты Марии Бутиной — она предложила наградить инспектора ДПС за службу. Простить журналистке такое высказывание диаспора оказалась готова только в том случае, если Бутина принесет извинения всему азербайджанскому народу.

«Нам <…> невозможно даже представить, чтобы что-то подобное произошло у нас в Азербайджане. Но как знать, что будет завтра, если люди, подобные Гусеву и Бутиной, забыв нравственный закон предков, призывающий не проливать невинной крови понапрасну, будут пополнять ряды людей, исповедующих идеологию нетерпимости и ксенофобии?» — говорится в обращении.

Другая сторона конфликта

Активность диаспоры с самого начала дела обеспокоила защиту Александра Гусева и его семьи. Адвокат настоял на том, чтобы родных инспектора вывезли из родного дома, а к имуществу приставили охрану. В Мошкове опасались поджога, правоохранители даже отогнали служебные машины на закрытую территорию.

Защитник Гусева Юрий Голубицкий рассказывал, что его подзащитному предлагали «молиться». Позднее в разговоре с изданием «Сибирь.Реалии»* он добавил, что вскоре после случившегося на место приехало много неравнодушных со стороны Абдуллаева, они якобы угрожали устроить самосуд.

«Кто-то сказал, мол, эта история закончится хорошо, только если сейчас кто-нибудь из присутствующих достанет пистолет и выстрелит в Александра», — добавил адвокат.

Больше того, Голубицкий уверен, что родственники убитого могут представлять опасность для семьи Гусева всю жизнь, об этом он рассказал в интервью RT. «Неизвестно, какие были изначально намерения у людей — просто запугивание или реальные намерения. Но он воспринимал эти угрозы как реальные», — сказал он.

Супруга полицейского даже записала видеообращение к Владимиру Путину, директору ФСБ и главе СК, в котором рассказала, что ее семье поступают угрозы, ролик опубликовало издание «Ридус». Она попросила защитить их от посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также пресечь давление на следствие. Детям Гусевых якобы присылали в соцсетях видео «про папу» с негативными комментариями.

«Моему ребенку на страницу неизвестный прислал видео про его отца с ужасными словами. Конечно, я не знаю точно, кто это, но раз там обсуждается этот выстрел, задержание, я предположила, что это кто-то поддерживающий вторую сторону», — передает ее слова «Сибирь.Реалии»*.

Однако в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что слова супруги Гусева не подтверждаются, а видеообращение она якобы записала по совету адвоката, передает издание Ngs.ru.

Не национальный конфликт

Отец убитого Ягуб Абдуллаев уверен, что его сына убили не случайно, а преднамеренно. Он рассказал изданию korrespondent.az, что видео, снятое друзьями его сына в тот роковой день, только подтверждает невиновность молодых людей. Якобы Векил не сопротивлялся задержанию, как и его товарищи. Он отметил, что полиция имеет право применять оружие только против опасных или вооруженных преступников или же тех, кто находится в розыске.

«Все было наоборот: полицейский оскорбил моего сына, ударил его кулаком, закрутил ему руку. При этом ребенок улыбается, подчиняется полицейскому. Находившиеся там другие молодые ребята — Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов — тоже согласились и сели в машину. Несмотря на это, полицейский вел себя так, как будто задержал какого-то террориста, разыскивавшегося преступника», — заявил Ягуб Абдуллаев.

Друзья Абдуллаева, бывшие свидетелями конфликта с полицейскими, рассказывают и вовсе отличную версию событий. По их словам, инспекторы ДПС не вели за ними погоню, а от автомобиля сами молодые люди не убегали, а шли в туалет. Только потом правоохранители якобы накинулись на них, стали применять насилие. Угрозы в адрес Александра Гусева и его семьи они также отрицали.

«Какие-то непонятные слухи, сплетни. Наверное, раз мы нерусские, значит, должны пойти и всех зарезать? Семья Векила — порядочная, спокойная семья. Их не касаются дела этого мужчины. Их касается только их сын, Векил», — рассказал один из друзей.

* Издание «Сибирь.Реалии» включено Министерством юстиции России в список СМИ — иностранных агентов.