Инспектора, застрелившего нарушителя в Мошкове, освободили

Сотрудника ГИБДД, случайно застрелившего нарушителя при задержании в поселке Мошково Новосибирской области, освободили из-под стражи по поручению главы СК Александра Бастрыкина. Об этом сообщили на сайте ведомства.

После происшествия в Мошково, где погиб мужчина, остановленный сотрудниками ДПС, председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об основаниях квалификации преступления и заключения полицейского под стражу. Против инспектора, который случайно застрелил мужчину, изначально завели дело о превышении полномочий. В пятницу СК завел новое дело — о применении насилия и оскорблении полицейского.

Сотрудники ГИБДД 28 мая начали преследовать тонированный автомобиль Toyota, водитель которого отказался остановиться. Машину задержали в районе Мошково. В ней находилось три человека. Одного из них потребовали пройти в служебный автомобиль, но он отказался. После этого полицейские взяли его под руки и отвели к своей машине. Мужчина вырывался и ударил сотрудников. После этого на стражей порядка напал второй пассажир, который тоже ударил их и высказывал оскорбления. При задержании полицейский случайно выстрелил в него из табельного пистолета. Мужчина скончался.