Секс-скандал вокруг губернатора Нью-Йорка. Отправить Куомо в отставку требует президент США

Расследование в отношении губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо выяснило, что он домогался многих женщин, включая сотрудниц своего офиса. Политик отверг все обвинения, но президент США Джо Байден и представители партии демократов уже потребовали его отставки.

По сообщениям CNN, расследование выяснило, что Куомо домогался нынешних и бывших государственных служащих, а также ряда женщин за пределами правительства штата. Об этом объявила генеральный прокурор Летиция Джеймс.

Куомо касался женщин, когда они этого не хотели, и отпускал комментарии, наводящие на размышления сексуального характера. Джеймс сказала, что такое поведение создало «враждебную рабочую среду для женщин».

Губернатор отверг обвинения и заявил, что никогда не трогал кого-либо ненадлежащим образом и никого не домогался. Однако в докладе генерального прокурора подробно расписаны все случаи его домогательств вместе с доказательствами. Политик уже столкнулся с растущим давлением со стороны демократов, в том числе президента Джо Байдена, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и двух сенаторов США из Нью-Йорка, с требованием уйти в отставку.

По словам Джеймс, поведение губернатора нарушило несколько федеральных законов и законов штата. Следователи неоднократно называли действия Куомо незаконными. Однако в сноске в отчете говорится, что расследование не делает вывод о том, «является ли данное поведение предметом уголовного преследования или оно должно быть предметом уголовного преследования».

В прошлом месяце следователи из офиса генерального прокурора допрашивали Куомо более 11 часов.

В отчете подробно описаны утверждения 11 женщин о домогательствах. Следователи пришли к выводу, что они все заслуживают доверия, а их рассказы получили подтверждение в разной степени.

Случаи домогательств

Впервые обвинения в адрес Куомо прозвучали в феврале. Тогда бывшая помощница Шарлотта Беннетт рассказала The New York Times о неудобных взаимодействиях с губернатором. Она утверждала, что Куомо задавал ей вопросы о ее сексуальной жизни во время беседы в июне 2020 года в своем офисе. Беннетт интерпретировала его комментарии как «явные попытки склонения к сексуальным отношениям».

Расследование выяснило, что когда Беннетт обнародовала свои обвинения, ее просто перевели на другую должность, где ей не нужно было взаимодействовать с губернатором.

Куомо отрицал обвинения, но в феврале опубликовал заявление, в котором признал, что некоторые из его замечаний на рабочем месте «могли быть бесчувственными или слишком откровенными». В заявлении говорилось, что он искренне сожалеет о тех, кто мог «неверно истолковать его замечания как нежелательный флирт».

Еще одна госслужащая, пожелавшая остаться анонимной, рассказала следователям, что Куомо положил руки на ее ягодицы, похлопал их, а затем сжал на мероприятии в Нью-Йорке в сентябре 2019 года. Ее слова подтвердило электронное письмо, отправленное на следующий день после случившегося. В нем она подробно описала события того дня.

Работница Анна Рух заявила, что получила нежелательный поцелуй в щеку от губернатора в сентябре 2019 года на свадьбе одного из его старших помощников.

Другая помощница рассказала следователям, что Куомо схватил ее за ягодицы, пока они обнимались. Он также несколько раз спрашивал ее о том, изменяла ли она мужу или изменила бы ему, и просил ее помочь найти ему девушку. Первоначально женщина не хотела никому об этом рассказывать, но когда Куомо на пресс-конференции 3 марта сказал, что никогда никого не домогался, она изменила свое мнение.

Следствие также установило, что после того, как бывшая помощница Линдси Бойлан рассказала, что губернатор предлагал ей сыграть в покер на раздевание, Куомо и исполнительная палата сделали все для ее дискредитации.

В ходе расследования были опрошены 179 человек, а также изучили 74 тысячи разных видов улик. Несмотря на то, что Куомо опровергал все обвинения, следователи сочли его опровержения недостоверными на фоне всех доказательств, полученных в ходе расследования.

В отчете очень подробно изложены домогательства, с которыми столкнулись сотрудницы, а также шаги, которые следователи предприняли для подтверждения их показаний.