Губернатор штата Нью-Йорк ответил на обвинения в домогательствах

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк выпустила обвинительное заключение в адрес губернатора Эндрю Куомо. В тексте документа говорится, что жертвами домогательств чиновника стали как минимум 11 женщин. Кроме того, главу штата обвинили в создании в офисе атмосферы страха и запугивания. Сам губернатор Куомо отверг все обвинения во время специальной пресс-конференции. Об этом сообщил телеканал CBS News.

В своем выступлении губернатор штата Нью-Йорк отметил, что никогда не прикасался к сотрудницам своего офиса ненадлежащим образом и не домогался их.

«Реальные факты сильно отличаются от того, что описано в обвинительном заключении», — пояснил он.

Куомо напомнил, что всю свою карьеру он всегда был на виду у публики. Поэтому все обвинения в его адрес необоснованны. При этом он подчеркнул, что он недостаточно оценил взгляды нового поколения на некоторые события. По его словам, он извлек собственный урок из случившегося.

Проводивших расследование правоохранителей губернатор обвинил в предвзятости, намекнув на их политические интересы.

«Политика и предвзятость переплетаются во всех аспектах этого расследования», — подчеркнул он.

Обвинительное заключение в адрес губернатора подготовила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. Она рассказала, что по результатам проведенного расследования в офисе Куомо царила нездоровая и враждебная женщинам атмосфера. Прокурор собрала свидетельские показания бывших сотрудниц офиса губернатора, которые пожаловались на неуместный флирт и попытки склонить их к интимным отношениям.

Это расследование пока не приведет к судебному преследованию губернатора. Но предъявленные обвинения могут включить в отчет федеральной прокуратуры, которая ведет собственное дело по подозрению, что Куомо занижал количество смертей в домах престарелых во время первой волны пандемии в 2020 году. Все это может привести к отставке главы штата Нью-Йорк.