Глава Нью-Йорка предложил сотруднице сыграть в покер на раздевание

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили в многолетних сексуальных домогательствах. Его бывшая советница Линдси Бойлан рассказала, как политик предлагал ей покер на раздевание.

Бойлан опубликовала на платформе Меdium подробности о своей работе у Куомо. Впервые о домогательствах босса она заявила в декабре прошлого года.

«Губернатор Эндрю Куомо создал в своей администрации культуру, где сексуальные домогательства и издевательства распространены так широко, что не только оправдываются, но и предполагаются», — заявила женщина.

В качестве примера она привела случай, который произошел в октябре 2017 года. Бойлан летела вместе с губернатором с официального мероприятия.

«Давай поиграем в покер на раздевание». <…> Он сидел лицом ко мне, так близко, что наши колени почти соприкасались», — рассказала экс-советница Куомо, добавив, что на борту они были не одни.

По словам Бойлан, неподобающее поведение руководителя «было подтверждением того, что вы ему нравитесь, делаете все правильно».

«После моих твитов о губернаторе в декабре две женщины обратились ко мне с собственными историями. Одна из них призналась, что жила в постоянном страхе: боялась того, что может случиться, если она отвергнет ухаживания губернатора», — заключила американка.

В 2015–2018 годах Линдси Бойлан была заместителем секретаря в управлении экономического развития штата Нью-Йорк. Затем — специальным советником Куомо по вопросам экономического развития. На этой должности женщина проработала несколько месяцев в 2018 году. Сейчас американка баллотируется в совет нью-йоркского района Манхэттен.