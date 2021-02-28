Еще одна помощница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах

Экс-помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Шарлотт Беннетт обвинила своего бывшего шефа в сексуальных домогательствах. Она сообщили, что все инциденты произошли в конце весны прошлого года, в разгар борьбы с пандемией коронавируса.

Она рассказала CNN, что Куомо задавал ей вопросы по ее сексуальной жизни, спрашивал, были ли у нее моногамные отношения и занималась ли она когда-нибудь сексом с мужчинами в возрасте.

Беннетт была помощником и советником по политике в области здравоохранения в администрации губернатора-демократа, пока не уволилась в ноябре. Куомо отвергает все обвинения и утверждает, что никогда не заигрывал с Беннетт, и потребовал провести проверку озвученных ею фактов. Губернатор попросил жителей Нью-Йорка не выносить какие-либо суждения, не дождавшись результатов расследования.

Ранее еще одна экс-помощница Линдси Бойлан обвинила его в домогательствах. Она пожаловалась на поцелуй после брифинга в одном из офисов Нью-Йорка, и предложение сыграть в покер на раздевание. Куомо также решительно опроверг и ее обвинения.

Сенаторы-демократы назвали сообщения о возможном харассменте тревожными. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что каждый человек, выступающий с обвинениями, заслуживает того, чтобы «его голос был услышан». Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, давний соперник Куомо за власть над городом, призвал к «полному и независимому расследованию» обвинений Бойлан.

Экс-президент США Дональд Трамп ехидно высказался в Twitter: «Давайте сделаем так, чтобы Эндрю Куомо придерживался тех же стандартов, что и другие. Это кажется справедливым».