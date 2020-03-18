Санкции против России пора снимать. В Германии задумались, как смягчить последствия кризиса

Из-за коронавируса Евросоюз закрывает внутренние и внешние границы, что негативно сказывается на экономиках стран. Для смягчения последствий кризиса в бундестаге предложили отменить антироссийские санкции. В Госдуме и Совете Федерации говорят, что это пока лишь разговоры. Но если это вдруг произойдет, то пойдет на пользу и России, и странам Запада.

Из-за эпидемии коронавируса 16 марта Евросоюз на 30 дней закрыл внешние границы. Италия, Испания, Чехия, Дания, Португалия, Кипр, Словакия и прибалтийские государства вернули внутренний погранконтроль. Германия закрыла границы с Люксембургом, Швейцарией, Данией и Францией.

Сейчас коронавирусом заражены более 202 тысяч человек. В Германии их около 7,2 тысячи. Каждые сутки пациентов становится больше на тысячу. Индекс доверия инвесторов упал до минимума, который фиксировали в 1991 году. В такой ситуации международный комитет бундестага призвал отменить антироссийские санкции. Кризис ударит по экономике всей Европы, поэтому страны должны помогать друг другу, пишут «Известия».

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна. Думаю, что этот кризис больно ударит по экономике не только Германии, но и всего ЕС. Однозначно нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдет на пользу всей экономической системе и будет своевременно», — заявил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

Политик планирует поднять вопрос на ближайшем заседании комитета. Представитель фракции «Левые» Александр Ной разделяет мнение коллеги. Но все упирается в канцлера ФРГ Ангелу Меркель. По словам сенатора Алексея Пушкова, политик убеждена, что снимать ограничения нужно только после разрешения ситуации в Донбассе. Еще одна проблема — сильное антироссийское лобби в ЕС. Поэтому даже если в бундестаге и поддержат предложение Гердта, придется еще получить согласие остальных членов Евросоюза.

Пока просто разговоры

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Юрий Олейников считает, что дальше обсуждения в данном случае дело не пойдет. Периодически такие разговоры вспыхивают, чтобы узнать общественное мнение. Но на последней сессии ПАСЕ немецкие парламентарии не высказывали желания снять ограничения с России.

«Они пока не очень расположены к тому, чтобы считать нас равными себе. Считают, что мы до сих пор находимся в зоне недемократической активности. Тем более наши конституционные поправки им непонятны», — пояснил парламентарий.

Такого же мнения придерживается первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Но немцы, как известные прагматики, давно поняли, что из всех европейских стран антироссийские санкции нанесли ущерб именно их экономике. Но в одночасье отменить ограничения крайне сложно. Хотя Кремль не раз подчеркивал, что если Запад решится на такой шаг, Москва тут же сделает зеркальный ответ. И пережить вызванное коронавирусом потрясение будет легче для всех.

«Если в условиях кризиса уберут подобные искусственные барьеры, то это пойдет всем на пользу. Сейчас такое сложное время. Санкции и раньше вредили, но в условиях кризиса они усиливают негативные тенденции», — заявил Джабаров.

Выгодно для всех

Тем не менее даже простые разговоры — уже благо, убежден Олейников. Поднять вопрос — значит увидеть количество сторонников и возможности движения в этом направлении. Хотя для Евросоюза целесообразнее было бы сотрудничать с Россией, с момента введения санкций наша страна демонстрирует все большую экономическую независимость. И той же Германии грозит вытеснение с отечественного рынка продукции Siemens, напомнил депутат.

«Итальянское руководство предлагает активизировать наши отношения. И французы — Макрон первым заявил, что приедет к нам на празднование 9 Мая даже в нынешних условиях. И говорит по всей Европе, что мы единая культура, единое экономическое пространство», — добавил парламентарий.

Хотя по большей части эти заявления — реакция на активное сближение России с Китаем. Европе не хочется терять такой источник пополнения экономики. Но и нашей стране, считает Олейников, выгоднее сотрудничать с ЕС.

«Прежде всего конкурентоспособные экономика и промышленность принесут нам успех. Но при этом нужно видеть и знать, что делают другие. И лучшие образцы использовать в своей экономике», — подчеркнул Олейников.

Но не стоит ожидать, что если санкции отменят, то курс рубля тут же выровняется по отношению к доллару и евро. Для этого, отметил сенатор Джабаров, сначала должны стабилизироваться нефтяной и энергетический рынки, восстановиться правила Всемирной торговой организации и так далее. Но в целом отмена санкций для России стала бы хорошим сценарием развития.

«Отмена санкций расширит свободу действий для предпринимательства. Будет развиваться международная кооперация и в экономике. И постепенно, если экономические законы будут работать без вмешательства политики, то все страны почувствуют облегчение, в том числе и наша», — заключил Джабаров.