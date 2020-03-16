ЕС может запретить въезд иностранцам без уважительной причины

В ближайший месяц в страны Евросоюза лучше не соваться по пустякам. ЕС может закрыть границы из-за 2019-nCoV для тех, кто путешествует без серьезных причин.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, попасть в страны ЕС в течение 30 дней можно будет лишь по уважительным причинам. В остальных случаях границы будут закрыты. Она призвала ввести такие ограничения лидеров всех стран Евросоюза.

СМИ ранее сообщили, что гражданам третьих стран запретят въезд в Шенгенскую зону из-за пандемии 2019-nCoV. Закрыть границы предлагают и другим европейским странам, которые в эту зону не входят: Болгария, Ирландия, Кипр, Румыния и Хорватия.

Как сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированный источник, по ситуации с Великобританией пока ничего не ясно из-за Brexit. Не исключено, что Лондон присоединиться к своим соседям. По данным издания, окончательного решения по закрытию Шенгенской зоны пока не приняли.

Из-за коронавируса так поступили уже десятки стран. 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что Москва закрывает российско-белорусскую границу из-за разгула COVID-19.

Смертельный вирус появился в китайской провинции Хубэй два с половиной месяца назад. За считаные недели 2019-nCoV распространился по всему миру. ВОЗ объявила, что началась пандемия. Коронавирус уже убил 6,7 тысячи больных. Заразились всего 174 тысячи человек.