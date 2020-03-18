Косачев поддержал призыв снять антироссийские санкции из-за коронавируса

«Я считаю, что эта инициатива, с одной стороны, абсолютно разумная, своевременная и заслуживает поддержки. С другой стороны, я бы совершенно точно этим не ограничился. Вопрос не в отдельно взятых санкциях одной стороны в отношении другой, в данном случае ЕС в отношении России, речь идет о том, что в последние годы в мире накопилась практика применения односторонних экономических санкций в обход Совета Безопасности ООН», — отметил Косачев.

По мнению сенатора, для такой долгосрочной проблемы необходима «универсальная реакция».

«Сейчас, на мой взгляд, не было бы счастья, да несчастье, может быть, поможет. Есть уникальная возможность этот порочный круг разорвать, когда санкции вводятся в надежде на результат, потом результата не наступает, а затем те, кто эти санкции вводил, уже не могут их отменить без потери политического лица», — уточнил член Совета Федерации.

Ранее член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что «санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом». Теперь, по его мнению, тема стала более актуальна.