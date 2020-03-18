Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 200 тысяч

Коронавирус продолжает заражать людей по всему миру. Число инфицированных уже перевалило за отметку в 200 тысяч человек. Вылечить удалось более 82 тысяч пациентов.

По состоянию на 13:30 18 марта в мире коронавирусом заражены 202 259 человек. Летальных исходов от инфицирования COVID-19 насчитывается 8011. При этом вылечились 82 813 пациентов из разных стран. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 17 марта, пандемия затронула 159 стран и территорий по всему миру.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. Заболевших обнаружили в 26 регионах страны. Сейчас они находятся в специальных боксах под наблюдением врачей. Медики также проверяют на инфекцию всех людей, с кем общались заразившиеся.

Российские власти принимают усиленные меры по борьбе с распространением COVID-19. Закрываются границы, отменены поезда на Украину, в Казахстан, Финляндию и другие страны. Школьников ожидают трехнедельные каникулы, а компании начали переводить сотрудников на удаленную работу. Массовые и спортивные мероприятия отменены.