Санатории и гостиницы откроются этим летом. Но спроса у туристов не будет

Уже с первого дня лета некоторые санатории начнут принимать гостей. Ограничительные меры понемногу отменяют, но эксперты уверены, что туристического спроса в этот сезон ожидать не придется.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов напомнил «360», что с 1 июня откроются пансионаты на Черном море, которые занимаются лечением. При этом они должны будут соблюдать все требования безопасности. Кроме того, меры должны будут соблюдать и авиакомпании.

«Да, наверное, начнется это все, но высокого спроса, я думаю, что мы не ожидаем. <…> Открыть это одно, но нужно еще время, чтобы об этом узнали люди, чтобы они захотели, чтобы они купили. Я думаю, что на сегодняшний день пока еще у людей слишком большой страх», — пояснил Голов.

Он добавил, что из-за страха перед коронавирусом ажиотажного спроса в июне ждать не придется. По словам эксперта, туристы вряд ли поедут в этом году в горы или на экскурсии, скорее, все отправятся на море. Но путешествовать начнут только при условии, что все будет стоить не очень дорого.

«У нас уже был печальный опыт, когда три года назад мы не летали отдыхать в Турцию и объекты размещения в Крыму, Сочи, Краснодарском крае вдруг решили, что они могут поднять цены. Они их подняли на 50%, соответственно, весь сезон остались без клиентов», — рассказал президент союза турагентств.

По словам Голова, туристы могут начать отправляться отдыхать в июле, если будет баланс между ценой и качеством. Более того, для этого не должно быть ужесточенных требований, таких как ношение масок и перчаток на пляже.

Специалист отметил, что говорить о возможных популярных направлениях сейчас очень сложно. Если где-то возникнет вспышка заболеваемости, то туристический сезон может закончиться, даже не начавшись.

«Деньги на черный день»

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович, напротив, сказал «360», что с направлениями уже сейчас все понятно, так как у нас северная страна.

«Нашим гражданам, как и другим, проживающим в северных широтах, нужно солнце, теплое море и так далее. <…> Это наше черноморское побережье», — отметил Канторович.

Он добавил, что основная покупательная способность сосредоточена в Москве. Но в столице пока сохраняется высокая заболеваемость, поэтому спрос без учета столицы будет низким. Кроме того, за время пандемии у населения упал уровень доходов, а кто-то вообще остался без работы.

«Покупательная способность упала. Даже у тех, у кого есть возможность потратить деньги на туристическую поездку, многие из них не будут этого делать, потому что будут оставлять деньги на черный день. Уверенность в завтрашнем дне пропала. <…> Никто не знает, что будет», — заявил эксперт.

Канторович подчеркнул, что туризм не относится к первоочередным потребностям человека. Если на поездках можно сэкономить, то не тратить деньги на еду или одежду нельзя. Он заключил, что сейчас нет никаких оптимистических ожиданий по поводу туризма.