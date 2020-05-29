Компаниям возместят расходы на маски и санитайзеры из страховых взносов

Российским компаниям разрешат покупать средства индивидуальной защиты для работников за счет страховых взносов. Такой законопроект разработало Министерство труда и социальной защиты и уже согласовало его с профильными ведомствами.

Как сообщила пресс-служба Минтруда, после утверждения документа работодатели получат компенсации за покупку масок, перчаток, бахил, термометров и других средств защиты из Фонда социального страхования. Туда же войдут расходы на обследование работников на коронавирус.

Сумма компенсации не превысит 20% от страховых отчислений компании за 2019 год. Эта мера позволит обеспечить защиту сотрудников, которые возвращаются на работу после долгого перерыва.

Сейчас за счет страховых взносов работодатели могут оплачивать курсы по охране труда, санатории для сотрудников на вредных производствах, покупать аптечки и так далее.

Сегодня Министерство труда и социальной защиты выпустило проект постановления, по которому увольнять сотрудников и не платить им зарплаты во время простоя нельзя. Уйти человек сможет только сам, по личной инициативе.