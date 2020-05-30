Белорусский ученый рассказал о третьей волне COVID-19 в стране

Коронавирус в Белоруссии развивается тремя отдельными волнами. Если первые две затрагивают крупные города в стране, то последняя началась значительно позже в небольших населенных пунктах.

Член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии Павел Гринчук рассказал, что проанализировал статистику по заболеваемости COVID-19 с 6 марта по 19 мая. Данные он изучал вместе с доктором физико-математических наук Сергеем Фисенко.

Ученые пришли к выводу, что в стране одновременно развиваются две волны коронавируса. Первую волну заметили в Минске и Витебске, а вторую — в других крупных белорусских городах.

«Развитие ситуации последней недели свидетельствует в пользу того, что с определенной вероятностью развивается еще и третья волна в малых городах и сельской местности. Наложение таких волн вполне адекватно описывает ситуацию», — приводит слова Гринчука Tut.by.

Он отметил, что многие пишут комментарии о несоответствии действительности официальной статистике. Но, по словам ученого, анализ данных говорит о том, что все можно объяснить без конспирологии. Если гипотеза о волнах верна, то в Белоруссии уже с 20 июля уровень заболеваемости может упасть до 100 случаев в сутки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что не стал закрывать производства из-за коронавируса, чтобы избежать безработицы.