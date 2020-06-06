Самый комфортный выбор в истории. Как изменить участок для голосования по Конституции

Голосование сделают еще проще — сделать выбор по изменению Конституции можно будет прямо из квартиры. Да и прописка будет не важна. «360» объясняет, как изменить участок.

Проголосовать в любом месте

Благодаря новым правилам голосование по изменению Конституции может войти в историю как самое комфортное для людей.

Проголосовать не по месту прописки можно было и раньше, но теперь ЦИК упростил подачу заявления для смены избирательного участка. Теперь это можно сделать тремя способами через «Госуслуги», МФЦ или напрямую через территориальную комиссию. Главное — успеть до 21 июня.

С 16 до 21 июня подать заявление, кроме того, можно будет через участковую избирательную комиссию.

«Пункты приема заявлений развернуты сначала на базе ТИКов — с 5 июня, затем на базе УИКов — с 16 июня», — объяснил председатель территориальной избирательной комиссии Красногорска Игорь Хомутский.

Способы подачи заявлений

Подача заявлений на изменение участка стартовала 5 июня. Сейчас в Подмосковье с этим заявлением можно обратиться в 79 территориальных избирательных комиссий. Узнать, где ближайшая, можно через сайт госуслуг.

Еще один способ — через МФЦ. Пока что открыты 124 офиса, после снятия ограничений их станет 364. Пока что они принимают по записи. Это значит, что сначала записаться в МФЦ, а потом подать заявление на изменение участка.

«Услуга оказывается очень быстро — не больше 10 минут, при себе иметь паспорт гражданина РФ», рассказала заместитель начальника отдела приема заявителей Оксана Саблина.

Сама процедура много времени не отнимет, но проще сразу все оформить через портал. Через портал «Госуслуги» подать заявление можно в разделе «Личный кабинет». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

Голосование

Вне зависимости от способа подачи заявления процесс прикрепления к новому участку завершится в тот же день. И больше идти никуда не нужно, можно голосовать прямо на съемной квартире.

«К вам приходит человек, он вешает пакет на ручку двери, голосуете, выходите и отдаете членам комиссии бюллетень, опускаете его сами в урну. И заявление подписанное вами о том, что вы получили бюллетень и проголосовали», — рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

Если желающих проголосовать из квартир будет несколько в одном доме, то все организуют прямо во дворе: там поставят палатки.

Голосование на дому начнется с 25 июня и продолжится до 1 июля.