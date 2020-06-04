«Беспрецедентные меры защиты». Как Подмосковье готовится к неделе голосования по Конституции

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны пройдет с 25 июня по 1 июля. Чтобы обезопасить избирателей от короновирусной инфекции, принимаются все необходимые меры. О том, как готовится к неделе голосования Московская область, рассказал «360» председатель Избирательной комиссии региона Илья Березкин.

Он отметил, что для подготовки отведены довольно сжатые сроки — до первого дня голосования осталось меньше месяца. Процесс идет полным ходом — уже с 5 июня в территориальных избирательных комиссиях Московской области начнется работа «Мобильного избирателя».

«Этом когда человек, наш избиратель может прийти в МФЦ или территориальную избирательную комиссию и перекрепиться с одного участка на другой. Эта процедура будет продолжаться до начала дней голосования», — пояснил Березкин.

Председатель Избирательной комиссии Московской области подчеркнул, что главный принцип, который изначально закладывается в подготовку голосования по поправкам в Конституцию — это безопасность избирателей.

Приняты беспрецедентные меры: и в регионе, и на уровне РФ. Будут закуплены — и уже закуплены — огромное количество средств защиты. Разводить потоки — одна из самых ключевых задач Илья Березкин.

Собеседник уточнил, что за час в помещении для голосования будет находится порядка 8-12 избирателей. При этом одновременно там будут голосовать всего 1-2 человека. Это позволит минимизировать контакт между избирателями.

Беспрецедентные меры защиты

Илья Березкин рассказал, что сейчас закупают маски, перчатки, ручки для каждого избирателя. Каждый человек возьмет свою ручку — это будет «маленький презент», он сможет ее забрать. Часто используют слово «одноразовая», но она, конечно, не одноразовая, ей можно будет пользоваться.

Кроме того, закупаются защитные экраны на лица всех членов комиссии, которые будут контактировать с избирателями. Предусмотрена и санитарная дистанция с избирателями — члены комиссии не будут касаться документов, удостоверяющих личность.

Гражданину достаточно будет его развернуть, чтобы мы просто удостоверили личность. Часто спрашивают, а что делать с маской? Как удостовериться в человеке? На самом деле ничего страшного в том, чтобы на одну секунду снять маску и показать лицо Илья Березкин.

«Более того, в этот раз мы пошли еще дальше. Если ранее избиратель ставил несколько подписей и мы вносили его вручную, то сейчас мы исключили даже это. В книгах избирателя будет уже все проставлено — ему нужно будет расписаться всего один раз, получить бюллетень и проголосовать», — пояснил собеседник.

Кроме того, перед началом дней голосования каждый член избирательной комиссии — и, возможно, каждый наблюдатель, — пройдет экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.

Илья Березкин рассказал и про голосование на придомовых территориях. Он уверен, что это не станет массовым явлением. Чтобы организовать такой вид голосования, нужно надо подать заявку в избирательную систему: участковую избирательную комиссию, территориальную или Московской области.

«По заявкам жителей, например, удаленных территориях, куда нет транспортного сообщения, туда приедут либо члены комиссии и организуют там передвижной пункт для голосования. Будь то автобус или палатки — он будет с соблюдением всех норм безопасности», — подчеркнул собеседник.

С температурой — голосуй в отдельном помещении

Илья Березкин отметил, что если всем избирателям на входе будут измерять температуру. Если она окажется повышенное, то человек будет голосовать отдельно от остальных.

«Предусматривается, что у нас будет отдельное место для голосования граждан с повышенной температурой. Там будет установлено абсолютно такое же оборудование. Но для того, чтобы исключить контакт таких лиц с членами комиссии или с другими избирателями, их будут перенаправлять в другое помещение для голосования», — пояснил он.

Председатель Избирательной комиссии Московской области подчеркнул, что в этом помещении тоже будут наблюдатели и члены комиссии. После голосования людям с повышенной температурой предложат обратиться в скорую.