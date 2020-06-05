Поправки в Конституцию: заявки на голосование не по месту регистрации принимают с 5 июня

С 5 июня в России можно подать заявление о голосовании не по месту регистрации. Отправить заявку можно через «Госуслуги» или территориальные избирательные комиссии.

«Сейчас „Мобильный избиратель“ более интересен тем, кто будет долго отсутствовать по месту жительства. Например, кто зарегистрирован в Новосибирской области, а работает в Москве и проживает здесь. Тогда ему удобнее подать через „Мобильного избирателя“ заявление и проголосовать в городе Москве в любой день — он может в день голосования (1 июля) или в предшествующие дни (с 25 по 30 июня) проголосовать на том участке, который он выбрал», — рассказала ТАСС секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

Подать заявление на голосование не по месту прописки можно до 21 июня. Для этого задействуют механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет прикрепиться с помощью территориального избиркома, МФЦ или портала госуслуг. С 16 до 21 июня подать заявление, кроме того, можно будет через участковую избирательную комиссию.

Кроме того, с 5 июня жители Москвы и Нижегородской области могут подать заявление о желании проголосовать дистанционно. Для это им понадобится подтвержденная запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Дистанционно проголосовать можно будет с 25 по 30 июня.

Голосование по изменению Конституции начнется 25 июня и продлится в течение недели. 1 июля будет основным днем, его объявят выходным.