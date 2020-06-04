Электронное голосование по изменению Конституции продлится 6 дней

Дистанционное голосование по изменению Конституции продлится шесть дней. Оно закончится до 1 июля, чтобы специалисты могли проверить избежать двойного голосования в основной день.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет проходить в течение шести дней, предшествующих 1 июля.

«Чтобы те участники голосования, которые записались и хотели бы проголосовать дистанционно, но по каким-то причинам передумали, чтобы у них была возможность прийти 1 июля на свой участок проголосовать. А чтобы им дали такую возможность, у наших коллег должно быть понимание, что они пришли голосовать первый раз», — объяснила Памфилова на заседании ЦИК, ее цитирует РИА «Новости».

По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, заявки на проведение дистанционного голосования подали Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня в течение недели. 1 июля будет основным днем, его объявят выходным.