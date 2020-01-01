В канун Нового года главы государств обращаются к жителям своих стран — подводят итоги и желают успехов. Традиция старая, а высказывания лидеров редко отличаются друг от друга. Но некоторым все-таки удается удивлять. «360» собрал топ самых необычных обращений.

Рейган и Горбачев

В 1988 году первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев устроил обмен новогодними поздравлениями с американским коллегой Рональдом Рейганом. Так, глава Союза поздравил американцев, а 40-й президент США — советский народ.

Для жителей СССР речь Рейгана звучала непривычно. «Для нас священная истина, что каждый человек — это единственное в своем роде творение Божье с его особыми талантами, надеждами и чаяниями», — прозвучало в поздравлении. Горбачев же, в свою очередь, подчеркнул, что такое начало года — доброе предзнаменование. Президент СССР перефразировал название последнего романа известного американского писателя Джона Стейнбека «Зима тревоги нашей» и сказал «Зима надежды нашей».

Задорнов — президент на пять минут

В 1991 году после подписания Беловежского соглашения о прекращении существования СССР и Алма-Атинского протокола к нему Михаил Горбачев сложил полномочия президента. А меньше чем через неделю после этого наступил Новый год, который не могли отменить никакие катаклизмы. Но кто должен поздравлять народ?

Логично было бы сделать это первому президенту РФ — Борису Ельцину. Однако главный канал тогда по-прежнему вещал на весь СССР — обращение лидера России прозвучало бы нетактично по отношению к уже отделившимся странам. И для поздравления выбрали популярную, но не политическую фигуру — сатирика Михаила Задорнова. Он рассказывал анекдоты про немцев, да так увлекся, что задержал бой курантов на минуту.

Кучма — по-домашнему с внуком и собакой

Максимально уютное поздравление услышали в канун 2003 года украинцы от Леонида Кучмы. Президент обратился к народу не из традиционного кабинета, а из своей резиденции — особняка Аршавского. При этом глава страны сидел в свитере на диване у камина и елки в компании внука и собаки. Так Кучму надеялись сделать «ближе к народу». На деле же запись породила множество анекдотов и пародий.

Королева Дании и «бессмысленность»

Королева Дании Маргрете II в 2017 году написала очень теплое поздравление. Она призвала граждан отмечать разнообразие талантов и предложила всем попробовать «что-то, в чем нет необходимости, что-то бессмысленное!» Ведь, по словам монархини, мы иногда забываем спросить себя, что является самым важным в жизни. А главное — напомнила королева — люди, которые рядом, семья.

Ким Чен Ын и новогодние угрозы

Большинство глав государств в своем обращении стараются создать атмосферу праздника и пожелать гражданам своей страны что-то хорошее. Но не таков был лидер КНДР. В 2018 году Ким Чен Ын перед камерами пригрозил США ядерным ударом.

Вся территория материковой части Соединенных Штатов в зоне действия нашего ядерного удара. Ядерная кнопка всегда у меня на столе. США должны четко осознавать, что это не угроза, а реальность Ким Чен Ын высший руководитель КНДР.

Трамп советовал развлекаться

В канун 2019 года Дональд Трамп записал обращение для коллег. На видео президент США пошутил на тему того, что все отдыхают, пока он один работает.

Пока я в Белом доме работаю, вы сегодня на вечеринке. Но я не виню вас. Развлекайтесь. У нас будет отличный год. Счастливого Нового года! Дональд Трамп.

Скандальное обращение Елизаветы II

Королева Великобритании породила множество вопросов своим новогодним поздравлением в канун 2020 года. Для начала зрителей привлек фон, на котором говорила Елизавета. Она сидела за столом, где красовались рамки с семейными снимками. Были фото старшего внука с семьей и детьми, сына Чарльза, мужа, но не было ни одного напоминания о Меган Маркл, ее супруге принце Гарри и их сыне.

В Сети это моментально сочли это подтверждением слухов о том, что супружеская пара находится в опале у королевы. Так, уже стало известно, что муж, жена и их семимесячный сын Арчи проведут Рождество отдельно от королевской семьи — в Канаде. Первый раз они пренебрегают праздниками в компании Елизаветы II.

Не оставили внимательные пользователи без внимания и саму речь монархини.

Путь, конечно, не всегда был гладким, и, возможно, время от времени в этом году он мог показаться довольно ухабистым, однако маленькие шаги могут оказать большое влияние на мир Елизавета II королева Великобритании.

По мнению журналистов, так Елизавета могла отозваться о неурядицах в королевской семье, которыми прославился этот год. На эту же тему пошутили и в Сети. «Она говорит о вождении Филиппа?» — пошутил Roch, напомнив, что супруг королевы врезался в машину, где находились две женщины и девятимесячный младенец.

Меркель и тренд на экологию

В этом году едва не самым модным стало поздравлениеАнгелы Меркель. Канцлер затронула весьма необычную для таких заявлений и на сегодня самую «модную» тему — экологию.

Потепление на нашей Земле реально. Оно вызывает угрозу. Оно и кризисы, вызванные глобальным потеплением, спровоцированы человеком. Таким образом, мы должны сделать все возможное, чтобы найти ответ на этот вызов, стоящий перед человечеством. Это все еще возможно Ангела Меркель канцлер Германии.

На волне природных аномалий тема климата стала ключевой на повестке дня СМИ и политиков. Так журнал TIME назвалГрету Тунберг человеком года. Редакция отметила, что она набралась смелости высказать властям все о климатических проблемах и стала иконой поколения.