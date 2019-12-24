Елизавета II назвала прошедший год «ухабистым» для Великобритании: «Это о вождении принца Филиппа?»

Елизавета II сочла 2019 год «ухабистым» для своей страны. Об этом говорится в опубликованной части рождественского послания монаршей особы. «360» выяснил, почему для королевской семьи год не задался и что об этом думают в Сети.

Источник фото: instagram.com/theroyalfamily

«Путь, конечно, не всегда был гладким, и, возможно, время от времени в этом году он мог показаться довольно ухабистым, однако маленькие шаги могут оказать большое влияние на мир», — цитирует королеву The Guardian. По мнению журналистов, так Елизавета могла отозваться о неурядицах в королевской семье, которыми прославился этот год.

В начале года супруг королевы — 98-летний принц Филипп — попал в аварию. Он врезался в машину, где находились две женщины и девятимесячный младенец. Дамы получили травмы, ребенок не пострадал. Сам член королевской семьи остался в целости и сохранности. Он добровольно отказался от водительских прав. А в декабре принца госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Скандал разгорелся и вокруг среднего сына Елизаветы — принца Эндрю. Его обвинили в растлении в рамках дела против американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым член королевской семьи дружил. Эндрю временно не будет представлять семью на общественных и публичных мероприятиях.

В связи с этим пользователи Сети не могли не прокомментировать «ухабистость» 2019 года для королевы. «Ухабистый? Ухабистый? Потому что твоего сына обвинили в педофилии?» — написал пользователь Benedictumus. «Да, можно себе представить, что тот, кто имеет дело с таким шутом, как Эндрю, может иметь „ухабистый“ опыт», — добавил Anne. «Она говорит о вождении Филиппа?» — пошутил Roch.

Внимание пользователей привлек не только отрывок речи Елизаветы, но и само изображение. На нем королева сидит за столом, где красуются рамки с семейными снимками. Есть фото старшего внука с семьей и детьми, сына Чарльза, мужа, но нет ни одного напоминания о Меган Маркл, ее супруге принце Гарри и их сыне.

«Где фотография принца Гарри и Меган? Или речь идет только о линии наследования?» — вопрошает Facundo B. «Нет фотографии Гарри и Меган? Хммм…» — отметил пользователь Truebrit71.

Источник фото: instagram.com/sussexroyal

Это может быть подтверждением слухов о том, что Меган Маркл и принц Гарри находятся в опале у королевы. Так, уже стало известно, что супруги и их семимесячный сын Арчи проведут Рождество отдельно от королевской семьи — в Канаде. Первый раз они пренебрегают праздниками в компании Елизаветы II.

Нападала в этом году на Меган и пресса. В документальном фильме о визите принца Гарри с женой в Южную Африку бывшая американская актриса и фотомодель едва сдерживала слезы, рассказывая о волне негатива и критики со стороны СМИ.