Грета Тунберг заслужила стать «Человеком года». Любовью и ненавистью к себе она заставила говорить о климате

Журнал TIME назвал Грету Тунберг человеком года. Редакция отметила, что она набралась смелости высказать властям все о климатических проблемах и стала иконой поколения. Главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис специально для «360» объяснил, почему издание сделало верный выбор, а Грета Тунберг — действительно феноменальна.

Бен Эйрис, главный редактор BNE-Intellinews:

Они каждый год выбирают кого-то, кто успел выделиться за год. Часто они стараются выбрать кого-то вдохновляющего, но не всегда. Владимир Путин, например, тоже был человеком года от Time. Вообще, это довольно престижная вещь. Я думаю, что из всех этих награждений, рейтингов и прочих ранжирующих вещей стать человеком года по версии Time является самым престижным. Это та награда, на которую люди смотрят как на самую важную среди всех стабильных рейтинговых систем.

Я согласен с их выбором. Обычно они делают правильный выбор. Мне кажется, у них довольно редко были противоречивые выборы в отношении «Человека года». Да, они как-то выбирали Путина, но в то время он действительно был постоянно в прессе и был главной темой года.

И это еще один аспект «Человека года» от Time. Он отображает, какую тему мы считаем самой главной в году. И, я думаю, изменение климата сейчас признано нами как самая важная тема из всех. И Грета отражает это.

Какой методикой они пользуются для выбора человека, я не знаю. Возможно, они подключают независимое жюри и экспертов. Точно так же это может решать редакционный совет журнала. И это, кстати, было бы нормально, поскольку это все-таки выбор Time.

Грета феноменальна. Я считаю, что она должна была выиграть Нобелевскую премию. Она единолично сделала климатический кризис темой для обсуждения

Теперь мы это так называем. Раньше The Guardian писали о «глобальном потеплении», но в начале этого года они заявили, что теперь официально называют это климатическим кризисом. ЕС тоже изменили свою терминологию. И Грета сыграла огромную роль в поднятии осведомленности общественности в этой теме. Она на самом деле заставила людей осознать, что это кризис и что-то должно измениться.

Мои дети ходят на эти демонстрации по пятницам в Берлине. И если вы поговорите с моими детьми, они знают все о проблемах климата. Они понимают их. Грета не только сделала это общественной темой, но еще и объяснила детали проблемы.

И ее речь на конференции ООН, посвященной борьбе с изменением климата. Эта речь спровоцировала большие дебаты. Было много американцев, которые остались неубежденными. Они считают, что она просто пытается заработать денег и ее родители ею манипулируют. Но это спровоцировало дебаты, то есть даже те люди, которые не верят в нее или изменение климата, в итоге стали вовлечены в диалог, в дебаты.

Именно такова роль активиста. Она культовый активист. Да, она очень предана этому делу. Да, она повысила осведомленность населения. Но самое важное — это тоже она вызвала дискуссии со стороны тех, кто даже не хотел об этом говорить. Думаю, это то, что делает ее столь культовой

С моей личной точки зрения, она один из лучших победителей в номинации «Человек года» по версии Time за все время. Она просто идеальный «Человек года».

В данный момент тема изменения климата стала важнее. Мы умрем, если это не исправить. Важнее этого быть ничего не может. Я имею в виду война в Йемене, убийство журналиста в Турции, война в Донбассе, торговая война Китая-США — это все не имеет значения. Мы умрем, если не исправим эту проблему. Миллиарды людей умрут. Поэтому это тема номер один.

В этом весь посыл: «Зачем идти в школу? Мне это не нужно, потому что общества не будет, когда я вырасту». Это основа посыла Греты.