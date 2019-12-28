Год катаклизмов прошел в США. Погода установила более 120 тысяч рекордов

Снег на Гавайях и 30-градусная жара на Аляске. 2019 год установил в Штатах более 120 тысяч погодных рекордов. Человеком года при этом стал не политик или бизнесмен, а 16-летняя защитница окружающей среды Грета Тунберг. Какие катаклизмы принес уходящий год и как не допустить их в грядущем — в материале «360».

Источник фото: flickr.com/Rita Willaert

По данным Национальных центров экологической информации, есть 122 055 записей с рекордно высокими и низкими температурами, а также показателями дождя и снега. Отчет опубликовали после года разрушительных климатических явлений. Однако аномалии затронули не только Штаты.

Одним из стихийных бедствий стал ураган «Дориан» — мощный тропический циклон, которому присвоили максимальную, пятую, «катастрофическую» категорию по шкале ураганов Саффира — Симпсона. В некоторых случаях скорость ветра превышала 354 километра в час, а ущерб от урагана оценили в сумму до 6,5 миллиарда долларов. Жертвами циклона стали несколько десятков человек.

Ураган возник у Восточного побережья США первого сентября, затем «завис» над Багамскими островами более чем на сутки. Местный международный аэропорт ушел под воду на два метра. Позже во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине объявили чрезвычайное положение. К 8 сентября «Дориан» дошел до Атлантического побережья Канады.

Среди «заслуг» урагана перенос целого стада коров. Животных, исчезнувших во время циклона, нашли пасущимися на одном из песчаных барьерных островов побережья Северной Каролины.

В июне этого года во Франции зафиксировали максимально высокую температуру за всю историю — 46 градусов по Цельсию. По словам министра здравоохранения страны Аньес Бюзен, погодные условия на одну тысячу 465 человек, или на 9%, повысили смертность по сравнению со средними показателями. До этого самым жарким во Франции был 2003 год.

А вот на Гавайи, наоборот, обрушился зимний шторм, который принес снег. Для горных районов штата снег не в диковинку, но в феврале этого года осадки зафиксировали на острове Мауи — самой низкой высоте за всю историю погодных наблюдений архипелага.

А там, где снег, казалось бы, должен быть, в 2019 стояла аномальная жара. В июне приполярная Аляска пережила самый жаркий день за всю историю — 32 градуса по Цельсию. Окрестности Анкориджа, где проживает почти половина населения штата, затянул дым лесных пожаров, а реки переполнила талая вода.

В этом же году леса Амазонки оказались близки к «переломному моменту». Пожары, вырубка и изменение климата, по словам ученых, превратят некогда зеленые участки в саванну.

«Драгоценная Амазонка балансирует на грани функционального разрушения, и вместе с ней мы тоже», — считают Томас Лавджой и Карлос Нобре, каждый из которых десятилетиями изучал Амазонку. Специалисты забили тревогу именно сейчас, поскольку обезлесение в сочетании с более высокими температурами и огнем привело к ускоренному вымиранию лесов. При этом пожары на Амазонке могут усилить таяние ледников в Андах.

В ежегодном климатическом отчете Организации Объединенных Наций содержатся предупреждения о необходимости беспрецедентных мер по предотвращению изменения климата. Установлено, что выбросы парниковых газов должны снижаться почти на восемь процентов в год. Однако реальность пока далека от этого.

На волне аномалий тема климата стала ключевой на повестке дня СМИ и политиков. Так журнал TIME назвал Грету Тунберг человеком года. Редакция отметила, что она набралась смелости высказать властям все о климатических проблемах и стала иконой поколения. Девочка прославилась в свои 15 лет, когда вместо уроков по пятницам начала протестовать возле шведского парламента. В руках Грета держала плакат с надписью: «Школьная забастовка за климат». Она призывала к решительным действиям против изменения климата. Одиночный протест школьницы нашел отклик по всему миру — мероприятия стали массовыми.

Ранее «360» также писал, что британские дипломаты по всему миру пересядут на электрические автомобили ради заботы об окружающей среде. Этот план обойдется налогоплательщикам примерно в два миллиона фунтов. «Я хочу, чтобы мы стали самой „зеленой“ дипломатической службой в мире. Переход от бензиновых на полностью электрические автомобили поможет нам достичь этой цели», — заявил заместитель главы МИД Саймон Макдональд.