Побоев и ссор станет больше в семьях во время самоизоляции. Простые советы, как не разругаться с любимыми

Режим самоизоляции из-за коронавируса вызовет всплеск домашнего насилия. Круглосуточное заточение в четырех стенах обострит семейные проблемы и недовольство домочадцев друг другом. Но даже в такой ситуации есть способы укрепить и улучшить отношения внутри семьи.

Всплеск домашнего насилия

Нерабочий из-за коронавируса период продлен в России до 30 апреля. Круглосуточное нахождение людей рядом друг с другом неизбежно вызовет всплеск семейного насилия — побоев, истязаний и так далее. Об этом в беседе с «360» рассказала председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар. Если раньше люди могли отдохнуть друг от друга хотя бы во время работы, то сейчас вынуждены проводить время в одном месте.

«Не у всех эти помещения отвечают требованиям и нормам, прописанным в Жилищном кодексе. Многие живут по три-четыре человека в одной небольшой комнате, в коммуналках. Даже в терпимом Китае увеличилось количество разводов в период коронавируса и после его окончания», — пояснила Айвар.

Схожего мнения придерживается психолог Павел Жавнеров. В изоляции люди фактически лишаются личного пространства. Чем дольше они будут находиться друг с другом, тем сильнее будет повышаться градус раздражительности, вспыльчивости.

«Это приводит к тому, что на какие-то обычные ситуации человек может среагировать большими эмоциональными реакциями. Если человек раздражен, то практически любые ситуации могут провоцировать у него более сильные эмоции злости. Увеличится количество и скандалов, ссор и насилия», — добавил Жавнеров.

Но самое плохое, убежден психолог, — вырастет не только частота ссор или проявлений агрессии, но и их качество. Если раньше кто-то позволял себе замахиваться на домочадцев, в какой-то момент он сможет ударить, чтобы снять нервное возбуждение в условиях невозможности выхода на улицу.

Многие родители, отметила Айвар, по сути, не привыкли воспитывать своих детей. Зачастую эта ответственность перекладывается на образовательные учреждения: детсады, школы, кружки и секции. Ребенок, который постоянно находится рядом, может стать раздражителем, из-за чего количество случаев насилия в отношении несовершеннолетних тоже вырастет.

«Дети, старики, которые сидят дома, которых приходится обслуживать, ходить для них в магазин или аптеку — все это станет раздражающими факторами. Безусловно, есть семьи, которые счастливы провести время друг с другом, пообщаться. А есть те, кто к этому не готов», — уверена Айвар.

Убираем раздражители

Во время самоизоляции следует минимизировать то, что усиливает раздражительность. В частности, исключить или ограничить употребление алкоголя, который ослабляет осознание последствий. Одни начинают «всех любить», поскольку считают, что их любят все. У других он усиливает презрение, злость или агрессию. Во время похмелья эти чувства тоже повышаются.

Немаловажно постоянно следить за своим эмоциональным состоянием, подчеркнул Жавнеров. При необходимости — звонить в бесплатные психологические службы, найти для себя какие-то источники поддержания спокойствия.

«Как психолог, я все время работаю с людьми. Мне нужно быть к ним беспристрастным. Я один из тех людей, которые обязаны следить за тем, как я сплю, как я себя эмоционально чувствую, какие у меня взаимоотношения в семье. Если у меня будут проблемы со сном, я буду раздраженным — это все будет сказываться на моей работе», — сказал он.

Осознать проблему

Если обстановка уже «на грани взрыва» и размеры квартиры позволяют, стоит на время «разъехаться» по разным комнатам. А при возможности — и по разным жилищам. Кто-то может остаться в городе, а кто-то уехать на дачу. Можно, напротив, воспользоваться ситуацией, чтобы сесть за стол переговоров и выяснить, почему домочадцы поступают так или иначе.

«На самом деле очень многие люди не разговаривают о проблемах и копят эмоции до такой степени, что потом не могут с ними совладать. Возникают скандалы или рукоприкладство. Чтобы их не копить, нужно общаться с близкими и узнавать, почему они так поступают», — отметил он.

Многие не осознают, что проблема семейных взаимоотношений — они сами. Если, общаясь с близкими, кто-то испытывает злость, раздражение или обиду — проблема в нем, ведь это он ощущает негативные эмоции. Но многие винят в этом супруга, детей или родителей, хотя на самом деле проблема с эмоциями есть у 90% людей.

«Она решаема, но не самостоятельно человеком. Потому что это его мировоззрение формирует его эмоциональные реакции. Пока он в изоляции, он может спокойно взять себе психолога и начать с ним прорабатывать все эти раздражения, злость. Это позволит не только почувствовать эффект во время самоизоляции, но и в долгосрочной перспективе улучшить отношения в семье», — заключил Жавнеров.