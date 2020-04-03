Бизнес ушел спячку для борьбы с пандемией. Как переживет экономика России нерабочий апрель

Режим нерабочих дней с сохранением зарплаты останется в России до конца апреля. Параллельно во всех регионах страны начали вводить режим повышенной изоляции. Помощь государства получат только самые пострадавшие сектора бизнеса. Эксперты поделились своими прогнозами о том, как принятые решения скажутся на экономике и доходах россиян.

Оправданные меры

Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев заявил, что убытки нужно считать только когда эпидемия закончится. Он не прогнозирует больших потерь в бизнес-секторе, так как им помогут реструктурировать задолженности и получить нужные субсидии.

По словам профессора, все меры властей оправданны. Смертность от коронавируса очень высокая. И отменять уже принятые ограничения — это подвергнуть риску все население России и значительно увеличить число смертей.

«Последствий и для политики и для экономики гораздо больше в случае такой смертности. Нам надо сейчас жертвовать какими-то процентами экономики, но чтобы не допустить катастрофического сценария», — отметил он.

По прогнозам профессора, сокращения могут коснуться 10% работников различных сфер. Однако через год или два они снова смогут вернуться на работу, когда бизнес оправится. Сейчас это сделают ради сокращения расходов.

При этом Олег Матвейчев отметил, что сокращать зарплаты оставшимся сотрудникам будет невыгодно.

«Мы же видели, что государство предлагает меры тем фирмам, которые не урезают зарплаты, им не нужно будет перечислять отсрочки по социальным платежам. Бухгалтеры сейчас сориентируются, потому что это существенные деньги. Им легче сейчас не злить трудовые коллективы, чтобы они не писали в трудовые инспекции, не жаловались, не судились, а спокойно вот так минимизировать вот эти отчисления социальные», — рассказал профессор.

Он пояснил, что резать будут «черные зарплаты», возможно, и премии. Но это не коснется государственных служащих.

Важные приоритеты

Сегодня руководству компании, которое задумалось о сокращении работников, необходимо понять, что сейчас важнее не деньги и аренда, а команда. Потому что без нее бизнес не построить. Таким мнением с «360» поделился независимый HR-эксперт Александр Сивогривов.

Он пояснил, что на формирование новой команды нужен год. Поэтому лучше не сокращать работников, а решать вопрос по-другому.

Мы же проходили уже однажды эту историю, когда были кризисы и часть компаний переводила часть своих сотрудников на неполную рабочую неделю, на неполный рабочий день Александр Сивогривов HR-эксперт.

Он пояснил, что сейчас для бизнеса лучшее время, чтобы уйти в онлайн. Делать это лучше с уже сложившейся командой, которая сможет сделать все, чтобы достичь успеха.

«Здесь еще самим сотрудникам нужно понимать, что такого понятия как „работодатель и я“ больше нет. Есть понятие „мы“. Это чуть ли не ключевой мыслью должно стать для всех», — отметил он.

По словам Александра Сивогривова, сокращения в основном коснутся сфер, которые не связаны с выживанием: развлечения, туризм, ивент-индустрия.

«Сейчас идет война за выживание всего человечества. А во время войны нужны вещи, связанные с жизнеобеспечением: продукты, медицина и так далее. Все, что не относится к тому, что на войне помогает выжить, вот это все на какой-то период времени будет терпеть очень серьезные сокращения», — отметил он.

При этом Александр Сивогривов отметил, что введенные меры на ближайший месяц стране нужны. Он не исключил, что малый и средний бизнес сильно пострадают, потому что зарплаты платить нечем, большая часть денег в обороте. Но он предположил, что все обойдется сокращением выплат.

«Безусловно, сокращения зарплат будут, потому что бизнесу надо выживать. Но если мы все в одной лодке, то нужно, чтобы у всех была возможность купить поесть. А не вот так, давайте вот этих выкинем, а мы будем жировать на их деньги», — подытожил он.

Печальные прогнозы с оптимизмом

Экономику России по итогам года ждет падение. Но какое — пока сказать невозможно, так как еще нет данных, как на показателе внутреннего валового продукта сказался март.

«Понятно, что все было не очень хорошо. Мы ушли в минус, мы не работаем. Но насколько именно в цифрах, никто пока не знает», — отметил независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

С этим мнением согласился и экономист Дмитрий Адамидов. По его мнению, с объявленных апрельских каникул может не вернуться часть малого и среднего бизнеса.

«Президент подписал указ о сохранении зарплаты в госсекторе и крупных предприятиях, которые с ним связаны. А малый и средний бизнес, который работает сдельно, на фрилансе, он уходит на месяц в никуда», — пояснил он.

Антон Шабанов отметил, что из-за самоизоляции клиентов у таких предпринимателей просто нет. Кроме того, в отличие от крупного бизнеса нет у них и подушки безопасности. По его словам, средний и малый бизнес могли бы спасти главы регионов. Открывая внутри областей индустриальные сектора, где люди смогут работать.

Дмитрий Адамидов считает, что в выигрыше от сложившейся ситуации останутся IT-сервисы, онлайн-магазины и службы доставки, а также бизнес, который занял востребованную в кризис нишу.

При этом он спрогнозировал, что если 30 апреля вся страна вернется на работу, то утраченные позиции можно наверстать к концу года.