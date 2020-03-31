Домашние тираны взялись за ножи. Ждать ли эпидемии насилия по всему миру?

Вспышка нового типа коронавируса заставила сотни тысяч людей по всему миру закрыться в своих домах. Во время вынужденной самоизоляции граждане занимаются спортом в домашних условиях, читают, обучаются, смотрят фильмы и сериалы. Но для многих это время стало настоящим кошмаром. В США и Франции специалисты уже зафиксировали вспышку домашнего насилия. В Великобритании все еще хуже: 69-летнего мужчину обвиняют в убийстве собственной жены. Это стало первым убийством в семье во время режима карантина. Может ли самоизоляция, призванная спасти людей от распространения пандемии COVID-19, привести к пандемии домашнего насилия в мире — в материале «360».

Великобритания

Жительница Британии 67-летняя Рут Уильямс была найдена без сознания в собственном доме в Брингласе (Южный Уэльс), где вместе с 69-летним супругом Энтони находилась на самоизоляции из-за вспышки нового типа коронавируса. Женщина была госпитализирована, но спасти ее жизнь не удалось. Она скончалась в больнице. Однако причина ее смерти вовсе не болезнь. Как пишет издание Metro, женщина была убита. По подозрению в совершении преступления задержан ее муж.

Соседи пожилой пары рассказали, что Уильямсы жили в своем доме около 20 лет. Новость о том, что Энтони убил свою жену, повергла их в шок. Это преступление стало первым, но, к сожалению, не последним.

В Южном Йоркшире 31-летняя медсестра и мать троих детей была убита собственным мужем возле их дома «на глазах у многих людей», пишет Daily Mail. Ее супруг скрылся с места происшествия вместе с их двумя сыновьями и дочерью. Позже полиция задержала его. Дети не пострадали, сам мужчина сейчас арестован.

Детективы также расследуют гибель 57-летнего Гари Уокера, его 50-летней жены Кэролайн и их 24-летней дочери Кэти. По предварительной версии, это преступление — убийство с последующим самоубийством. И в этом случае семья находилась в доме на карантине.

Франция

Министр внутренних дел Франции заявил, что с 17 марта, когда был объявлен режим изоляции, сообщения о бытовом насилии по всей стране выросли более чем на 30%. Только в Париже количество случаев подскочило на 36%.

Изначально «антикоронавирусная блокировка» Франции вынудила людей оставаться дома в течение 11 дней. Теперь режим изоляции продлили до 15 апреля. Эксперты сходятся во мнении, что круглосуточное пребывание дома с жестокими партнерами сильно увеличивает риск появления жертв.

И это при том, что Франция уже имеет один из самых высоких показателей насилия в семье в Европе. По официальным данным, каждые три дня одна женщина умирает от рук своего нынешнего или бывшего партнера, пишет EuroNews.

Представители общественных организаций уже бьют тревогу. По их прогнозам, стоит ожидать вспышку домашнего насилия в семьях, где есть жестокие домочадцы. Дело в том, что, добровольно закрывшись в своих домах и максимально сократив связь с внешним миром, домашние тираны станут больше проявлять агрессию, в то время как их жертвам неоткуда будет ждать помощи.