Сахалинский депутат завел канал с неприличными видео. Теперь их будут изучать в КПРФ

Сахалинский депутат от КПРФ прославился на всю страну благодаря TikTok. Он снимал ролики со своими детьми, в части из них присутствовал сомнительный юмор ниже пояса, а в какой-то момент появились и матерные песни. На этом у избирателей кончилось терпение — они подали жалобу. Теперь слугу народа могут исключить из партии.

Последняя песня депутата

Депутат Томаринского районного собрания (остров Сахалин) от партии КПРФ Сергей Булатов увлекся молодежной культурой и завел собственный TikTok. В нем он снимал видео, в том числе с участием своих детей.

На одном из видео он пробовал электронную сигарету, объясняя, что его «не вставляет» и что ему не понятно, почему дети это курят. За кадром детский голос комментирует происходящее. На другом видео депутат смеется и поет о том, что он «пойдет пописает своей красивой писею».

На третьем Булатов и вовсе за рулем, он не пристегнут, а в машине играет матерная песня. Народный избранник подпевает, периодически отпускает руль и просит оператора заснять и «подтанцовку»: на задних пассажирских сидениях двое детей, они тоже не пристегнуты и подпевают.

Видео депутата быстро разошлись по социальным сетям, местные жители оказались возмущены таким поведением чиновника. После того как скандал начал разгораться, Булатов спешно удалил свой аккаунт в TikTok, но жители уже попросили полицию и прокуратуру проверить мужчину.

«Сахалинский ЦУР присоединяется к просьбам жителей области инициировать проверку по данному факту, дать оценку действиям депутата. ЦУР за порядок!» — говорится в Telegram-канале ЦУР.

По данным издания «Анивские новости», Сергей Булатов попал в собрание Томаринского городского округа благодаря тому, что его коллега, лидер списка КПРФ на выборах районного собрания Людмила Заиграева, уступила ему свое место. Сам Булатов, передает издание, работал в 31-й пожарной части.

В КПРФ, по данным СМИ, Булатов числится с 2013 года, а депутатом впервые избрался в 2017 году. Перед этим он связывался напрямую с главой КПРФ Геннадием Зюгановым, чтобы обратить внимание на проблемы района. По мнению депутата-матершинника, в Томаринском городском округе не хватало присутствия партии, агитации: не было ни брошюр, ни плакатов.

«У меня складывается такое чувство, что мое нахождение в партии только для галочки, но я так не хочу. А хочу помогать людям решать как можно больше вопросов. Но мне для этого нужна помощь партии», — писал он.

КПРФ против

Местный портал АСТВ сообщил, что получить комментарий самого героя TikTok не удалось: он не ответил на звонки. Но в сахалинском отделении КПРФ в ситуации обещали разобраться. Первый секретарь обкома КРПФ Павел Ашихмин заявил, что действия депутата расценивают однозначно негативно.

«Оценка, безусловно, будет дана, поступок неприемлемый ни для члена партии, ни тем более для депутата от партии. В данном случае он совершил действия, которые запрещены нашим уставом, совершил действия, наносящие ущерб репутации партии», — заявил Ашихмин.

Он добавил, что на повестку поставят вопрос об исключении Булатова из КПРФ за неэтичное поведение. Причем объяснения, по словам Ашихмина, в партии от Булатова пока не получили.

Депутат Госдумы РФ, член комитета Государственной думы по охране здоровья (КПРФ) Алексей Куринный сказал «360», что поведение коллеги кажется ему неправильным и недопустимым, так как он все же остается публичным политиком. Но слишком строго судить, уверен Куринный, Булатова не стоит.

«Я не вижу оснований для того, чтобы применять какие-то сверхжесткие меры. Думаю, что избиратели дадут ему соответствующую оценку на выборах, а партийная оценка будет дана на уровне местного комитета», — отметил он.

Заместитель председателя Мособлдумы, второй секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ Константин Черемисов заявил «360», что, вне зависимости от партийной принадлежности и статуса человека, он считает подобное поведение в первую очередь непорядочным.

«Когда предлагают таких людей, которые проявляются в таком виде, портят репутацию, это недоработка и партийных структур, и людей, которые его окружают. Поэтому меры административного воздействия, в том числе и партийные, которые будут приняты, я считаю правильными, а такое поведение — недопустимым», — объяснил он.

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов подтвердил, что в партии будут разбирать ситуацию, если от граждан поступили жалобы. При этом само по себе использование социальных сетей, в том числе и молодежных, уверен Парфенов, для депутатов важно, но не в таком ключе.

«[Социальные сети] надо использовать, особенно по политической линии. Я не сторонник того, чтобы вдаваться в развлекаловки, но надо работать с людьми, а это инструмент работы с массами. Политические силы либерального направления здесь очень активно действуют, у нас пока такой эффективной эта практика не стала!» — отметил депутат.