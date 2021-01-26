Жителей Сахалина возмутили видео местного депутата-матершинника в TikTok

Депутат Томаринского районного собрания Сахалинской области Сергей Булатов ведет страницу в ТikТоk. Народный избранник публикует ролики, на которых матерится и показывает детям дурной пример.

Сахалинский депутат возмутил пользователей TikТоk своим поведением на видеороликах, один из которых вызвал общественный скандал. В нем член КПРФ управляет автомобилем и поет матерную песню, при этом можно заметить, что на заднем сиденье машины находятся дети, которые также не брезгуют нецензурной лексикой. Вскоре после того, как на ролик обратили внимание местные жители, он был удален из социальной сети.

Булатов также выкладывал видео, на которых депутат затягивается одноразовой электронной сигаретой. Как сообщил портал АСТВ, журналистам пока не удалось связаться с парламентарием для того, чтобы получить комментарии относительно публикаций.