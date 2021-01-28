На сахалинского депутата пожаловались в прокуратуру после нецензурной песни в TikTok

Депутат Собрания Томаринского городского округа Сахалина Сергей Булатов выложил видео в TikTok, на котором он исполняет песню с нецензурной лексикой. Это не понравилось местному Центру управления регионом.

Ведомство попросило полицию и прокуратуру провести проверку. Об этом ЦУР Сахалина сообщил в своем Telegram-канале.

Булатов видеоролик, где он сидя за рулем свойе машины, поет песню с нецензурной лексикой, удалил. Свидетелями таланта депутата стали дети, которые находились на заднем сиденье в момент съемки.

В ЦУР отметили, что подписчиков «взбудоражило» такое поведение депутата от партии КПРФ. В комментариях пользователи и жалуются и требуют от правоохранителей разобраться с поведением народного избранника.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал хамством и применением двойных стандартов скандальные ролики сахалинского депутата Сергея Булатова в соцсети TikTok, сообщил РИА ФАН.