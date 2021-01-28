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    28 января 2021, 10:17

    Сахалинского депутата предложили исключить из партии за мат в TikTok

    Анастасия Калинина

    Сахалинского депутата Сергея Булатова, исполнившего нецензурную песню в TikTok, могут исключить из партии КПРФ. Об этом сообщил первый секретарь обкома в Сахалинской области Павел Ашихмин.
    Сахалинского депутата предложили исключить из партии за мат в TikTok

    Он отметил, что это поведение неэтичное и недостойное члена партии, за которое может последовать исключение из партии.

    «Пока мы оставили это дело на усмотрение местного отделения партии. Они рассмотрят этот поступок с учетом его объяснений депутата, его предыдущей деятельности и примут решение о привлечении к дисциплинарной ответственности», — рассказал Ашихмин РИА «Новости».

    Депутат Собрания Томаринского городского округа Сахалина Сергей Булатов недавно выложил видео в TikTok, на нем он исполняет матерную песню. Это не понравилось местному Центру управления регионом. Сотрудники попросили прокуратуру организовать проверку. После скандала депутат удалил ролик на своей странице. Но в момент съемки на заднем сиденье находились дети, которые все слышали.

    По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, ролик Булатова — хамство с применением двойных стандартов, сообщило РИА ФАН. Он уверен, что в органах государственной власти нет места для таких людей.