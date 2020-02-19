Нейросеть переписала «Матрицу». Нео выбрал не ту таблетку и боролся со Смитом с офисной табуретки

Поклонникам «Матрицы» больше не придется гадать, что бы было, если бы Нео выбрал не ту таблетку. Блогер воссоздал альтернативную версию фильма с помощью нейросетей. В этом ему помогла другая картина конца 1990-х годов. В новом сеттинге главного героя в исполнении Киану Ривза не ждет ничего хорошего, но зрители все равно остались в восторге.

На YouTube-канале блогера Ctrl Shift Face появился ролик с отрывком из альтернативной версии первой части «Матрицы». Блогер использует технологию дипфейк (DeepFake) и накладывает в своих работах лица известных актеров на лица героев известных картин. Одной из ярких работ блогера стало видео, где Сильвестр Сталлоне стал персонажем фильма «Один дома».

В этот раз по задумке автора изменился выбор Нео из «Матрицы». Герой берет синюю таблетку вместо красной, пишет Gizmodo.

В оригинальном сюжете красная таблетка позволила Нео понять, что же такое Матрица. Синяя, по описанию Морфеуса, заставила бы героя Ривза решить, что встреча с лидером сопротивления и Тринити была просто сном.

Благодаря Ctrl Shift Face у Нео (и у зрителей) появилась возможность узнать, как же повернулась бы жизнь Нео после синей таблетки. И в альтернативной «Матрице» он все-равно встретил агента Смита.

Естественно, в оригинальной картине таких кадров, какие есть в ролике, вообще не было. Все это хороший монтаж — автор взял кадры из комедии «Офисное пространство», и Нео со Смитом прекрасно вписались в ленту не хуже ее реальных персонажей.

Блогер постарался максимально приблизить свое кино (дипфейк-ролик получился корометражкой, он длится восемь минут) к блокбастерам Голливуда — в свой проект он позвал актера озвучки Аллена Джонса. Именно он переозвучил героя Ливингстона на манер речи Киану Ривза.

Зрители пришли в восторг от альтернативной «Матрицы». Теперь, возможно, поклонники ленты решат пересмотреть все ее предыдущие части, а в мае 2021-го с удовольствием посмотрят реальное продолжение «Матрицы» от создателей оригинальной трилогии теперь сестер Вачовски. И несмотря на то, что у съемочной бригады есть еще много времени до выхода новой части, фанаты Нео уже сейчас могут увидеть, как персонажи в черных очках и плащах рассекают в небе над Сан-Франциско.

Стоит отметить, что Киану Ривз уже не первый раз становится героем подобных «перевоплощений». В январе Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн». Правда, сам актер об этом не знал, ведь тизер не настоящий. Однако пользователи оценили его выше, чем девятый эпизод киносаги.