YouTube-блогеры сделали Сталлоне главным героем фильма «Один дома». Видео

Авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face заменили лицо главного героя фильма «Один дома» Кевина Макалистера (роль которого еще ребенком исполнил Маколей Калкин) на лицо звезды боевиков Сильвестра Сталлоне. Получившийся ролик авторы опубликовали на своем канале.

Всего за несколько часов семиминутную видеозапись просмотрели более 45 тысяч раз.

Сцены из оригинального фильма, которые вошли в новый ролик, даже переозвучили. Так Сталлоне заговорил в видеозаписи голосом актера озвучания Джо Годэ.

Лицо главного героя фильма — это не единственное изменение в ролике. Авторы видео также изменили сценарий комедии — в новой версии маленький мальчик не вступает в противостояние с грабителями, которые решили обчистить его дом. Вместо бандитов главного героя ожидает настоящая трагедия, постигшая его самого и всю его семью.

Стоит отметить, что подобные видеозаписи, которые создаются с помощью нейросетей, YouTube-канал Ctrl Shift Face публикует регулярно и этот ролик далеко не единственный, с актерами которого «поработали» авторы канала.