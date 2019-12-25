YouTube-блогеры сделали Сталлоне главным героем фильма «Один дома». Видео
Всего за несколько часов семиминутную видеозапись просмотрели более 45 тысяч раз.
Сцены из оригинального фильма, которые вошли в новый ролик, даже переозвучили. Так Сталлоне заговорил в видеозаписи голосом актера озвучания Джо Годэ.
Лицо главного героя фильма — это не единственное изменение в ролике. Авторы видео также изменили сценарий комедии — в новой версии маленький мальчик не вступает в противостояние с грабителями, которые решили обчистить его дом. Вместо бандитов главного героя ожидает настоящая трагедия, постигшая его самого и всю его семью.
Стоит отметить, что подобные видеозаписи, которые создаются с помощью нейросетей, YouTube-канал Ctrl Shift Face публикует регулярно и этот ролик далеко не единственный, с актерами которого «поработали» авторы канала.