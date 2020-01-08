Киану Ривз попал в псевдотрейлер «Звездных войн». Ролик оценили выше, чем последний эпизод саги

Канадский актер Киану Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн». Правда, сам актер об этом пока не знает и тизер не настоящий, но пользователи уже оценили его выше, чем девятый эпизод киносаги.

После выхода девятого эпизода «Звездных войн» зрители остались в смешанных чувствах. Критики поставили картине рекордно низкие оценки. По их словам, фильм не оправдал надежды. Тогда в Сети нашелся новый герой, который смог вернуть поклонникам звездной саги веру в светлое будущее киновселенной.

В разгар новогодних праздников на YouTube-канале Stryder HD появился якобы новый трейлер еще одной части саги — «Звездные войны: Старая республика». Главная роль в нем досталась Ривзу, который стал джедаем по имени Реван. По сюжету ролика Ривз-Реван ведет членов своего ордена в бой против «безграничной армии» ситхов.

В видеозаписи зрители увидят, как главный герой впервые получает световой меч, оказывается один против вражеских космических кораблей, а также осваивает новые техники и познает настоящую мощь Силы, проходя путь джедая.

Как обещает трейлер, «Старая республика» должна выйти на экраны в 2021 году, но, к сожалению всех фанатов звездной саги, видеозапись — это качественный монтаж. Автор ролика честно признался в этом в описании к видео.

«Разве не замечательно увидеть такого героя, как Реван, в исполнении Киану Ривза, который появляется в фильме „Старая республика“ и устраивает потрясающее шоу? Я захотел посмотреть на это после смешанных отзывов о сиквеле трилогии „Звездные войны“», — написал автор псевдотрейлера.

Он выразил надежду на то, что просмотр этого видео «оживит всех потерянных фанатов «Звездных войн», по крайней мере, поклонников основной сюжетной линии, и вернет их во вселенную очень позитивным образом.

«Наслаждайтесь моим полностью фальшивым концептуальным трейлером о том, как это могло бы выглядеть», — написал автор видео.