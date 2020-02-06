Киану Ривза поймали на съемках «Матрицы 4». Собрали все, что известно о фильме

Прохожие в Сан-Франциско заметили актера Киану Ривза в районе Нортон-Бич. Там проходит съемка четвертой «Матрицы». В Сети тут же появились фотографии и видео с места. «360» собрал все, что известно о продолжении культового кино.

Фото с Киану Ривзом в роли Нео

На опубликованных кадрах можно увидеть, что Киану Ривз одет в шапку, куртку и джинсы. Он прижимает ладонь ко лбу, чтобы защититься от солнца и разглядеть что-то в небе.

О новой «Матрице» пока известно не очень много, да и то слухи противоречат друг другу. Студия Warner Bros. Pictures объявила, что премьера запланирована на 21 мая 2021 года. Журналисты выяснили, что в этот же день выйдет еще один фильм с Ривзом — четвертая часть «Джонни Уика». Премьеру одной из картин точно придется перенести, учитывая интерес зрителей. Но какой именно фильм перенесут, пока не известно.

Режиссером новой серии станет Лана Вачовски. Ее сестра Лилли отказалась от работы над новой серией. «Я очень рада, что эти персонажи вернулись в мою жизнь, и благодарна за еще один шанс поработать с моими друзьями», — заявила Лана Вачовски. Вместе с писателями Александром Хемоном («Остров любви») и Дэвидом Митчеллом («Облачный атлас») она работает над сценарием новой «Матрицы».

Кто сыграет в новой «Матрице»

На съемочную площадку пообещал вернуться каскадер и режиссер серии фильмов о Джонни Уике Чад Стахелски. В первых трех сериях «Матрицы» он был дублером Киану Ривза при выполнении трюков. Каскадер заявил, что «готов отложить все свои дела, чтобы помочь снять продолжение легендарной картины».

Без Киану Ривза, сыгравшего цифрового мессию Нео, продолжения «Матрицы» не было бы. Актер согласился на съемки, только когда узнал, что студии удалось уговорить Лану Вачовски занять кресло режиссера. Его партнерша по фильму, сыгравшая Тринити актриса Кэрри-Энн Мосс, тоже вернется в мир «Матрицы». Пока не понятно, как авторы намерены оживить Нео и Тринити.

В четвертой серии франшизы зрители не увидят сыгравшего агента Смита Хьюго Уивинга и Морфеуса в исполнении Лоуренса Фишборна. Последнего может заменить Яхья Абдул-Матин II, известный зрителям по роли злодея Черная Манта в «Аквамене». Предполагается, что в «Матрице» он станет Морфеусом в молодости. Его участие в съемках уже подтвердилось.

Вторым новичком в «Матрице» станет Нил Патрик Харрис. Кого сыграет звезда сериала «Как я встретил вашу маму», пока не известно.

В конце января Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники сообщили, что съемочная группа «Матрицы 4» начала переговоры с индийской моделью и актрисой Приянкой Чопрой Йонас. Начинавшая свою карьеру в Болливуде, она известна по американскому сериалу «Куантико», где сыграла главную роль.

Также журналисты не исключили возвращения Меровингена, которого играл Ламбер Вильсон. Несмотря на то, что его герой появился только во второй части оригинальной трилогии, к третьей он стал уже неотъемлемой частью мира «Матрицы».

Последним приглашенным актером стал Эндрю Колдуэлл. Зрителям он знаком по сериалу «Я — зомби». Какую роль подготовила для него Лана Вачовски, неизвестно.

Между тем жители Сан-Франциско продолжают делиться фото и видео с Киану Ривзом.