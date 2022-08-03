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    03 августа 2022, 00:01

    G7 хотят полностью запретить экспорт нефти из России. Достаточно для того, чтобы рынку поплохело

    Аналитик Фролов: ограничения поставок российской нефти вызовут дефицит

    Дмитрий Толокевич, Ольга Морозова

    Страны G7 рассматривают полный запрет на экспорт нефти из России. Они также хотят запретить транспортировать российскую морскую нефть и нефтепродукты по всему миру. Это может привести к росту цен на энергоносители и их дефицит на рынке. Другие поставщики не смогут заменить Россию.

    G7 хотят полностью запретить экспорт нефти из России. Достаточно для того, чтобы рынку поплохело

    Страны G7 рассматривают запрет на транспортировку российской нефти. Главы МИД государств «группы семи» выпустили заявление, в котором заявили, что Россия использует энергетический экспорт как инструмент международного политического давления. Страны G7 рассматривают сокращение торгового сотрудничества с Россией. Среди них введение запрета на экспорт нефти из России, писал «Коммерсант».

    «Большая семерка» хочет также запретить транспортировать российскую морскую нефть и нефтепродукты по всему миру за исключением тех случаев, когда энергоресурс закупается по согласованной с международными партнерами заниженной цене.

    G7 хотят полностью запретить экспорт нефти из России. Достаточно для того, чтобы рынку поплохело | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Майшев

    Президент России Владимир Путин заявлял, что стремление Запада ограничить покупку нефти из России приведет к росту цен на нее.

    Ранее Запад отказался от новых санкций в отношении торговли российской нефтью, опасаясь усугубления энергетического и экономического кризиса.

    Последствия для всего мира

    Лидеры западных стран с апреля говорят о введении ограничительных механизмов в отношении российских энергоресурсов. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил «360», что таким образом страны Европы и США, по их мнению, хотели лишить Россию возможности финансировать спецоперацию.

    «Подходы были разные, но все приходили к одной мысли. После совещаний в рамках G7 страны решили воспользоваться ограничительными мерами, которые должны были сдерживать рост цен на российскую нефть в целом. За счет ограничения морских перевозок», — рассказал Фролов.

    G7 хотят полностью запретить экспорт нефти из России. Достаточно для того, чтобы рынку поплохело | Изображение 2Источник фото: РИА «Новости»/Максим Богодвид

    Он напомнил, что данная мера вошла в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Таким образом, Европа пыталась ограничить морские поставки нефти из России, но так же ввести и потолок цен.

    «Евросоюз может вводить ограничения в рамках юрисдикции, запрещая греческим судам перевозить российскую нефть, а также запрещая отдельно взятым компаниям страховать перевозку российской нефти. Но в глобальном масштабе все эти идеи упираются в простой факт — мир не исчерпывается ЕС, Великобританией и США. Более того, большая часть населения мира живет не в этих регионах, а в Китае и Индии», — рассказал Фролов.

    Специалист напомнил, что Китай получает большую часть нефти по трубе, и Европа не может заставить его перекрыть трубопроводные поставки, поэтому бьет по слабому месту — по поставкам на море. Фролов отметил, что во многом морские перевозки опирались не на российские танкеры, а на иностранные. Тем не менее, даже ограничения по таким поставкам можно обойти, поскольку Индия заинтересована в покупке российской нефти и будет использовать свои танкеры.

    Если же страны G7 запретят России поставлять нефть по морю и по трубопроводу, то это приведет к тому, что рынок потеряет около 5% добычи.

    «Что будет, если из мирового баланса исчезнут пять миллионов баррелей в сутки? Это 5%, но этого достаточно для того, чтобы рынку поплохело», — добавил Фролов.

    Другое ожидаемое последствие — быстрый рост цен на нефть и ее дефицит. И это ударит в том числе по другим потребителям российской нефти, например по Китаю. При этом в мире все еще нет поставщика нефти, который бы мог заменить Россию.