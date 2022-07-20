Путин предрек рост цен из-за ограничения закупок российской нефти на Западе

Желание западных стран ограничить закупку российской нефти обернется резким повышением цен на топливо — как это было с газом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, идеи Запада ограничить поставки нефти являются завиральными. Он отметил, что в итоге цены на топливо подлетят до небес. Также глава государства ответил на вопрос журналистов о справедливости обвинения России в энергетическом кризисе.

«Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран.

В начале июля Путин призывал нефтяников подготовиться к эмбарго со стороны Евросоюза. Он напомнил, что эмбарго на российскую нефть включили в очередной санкционный пакет. При этом президент подчеркнул, что своими призывами отказаться от российских энергоресурсов Запад смог добиться лишь нестабильности на рынках.