Страны G7 решили ввести потолок цен на нефть из России до 5 декабря

Лидеры стран G7 условились ввести потолок цен на российскую нефть, заявил источник агентства Reuters. По его словам, это сделают в начале декабря, когда вступят в силу антироссийские санкции ЕС.

В G7, куда входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Великобритания, хотят ограничить цены на российскую нефть так, чтобы они были выше стоимости добычи, но оставались ниже нынешних рыночных цен.

«Цель здесь состоит в том, чтобы согласовать сроки, которые уже установил ЕС. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно», — заявил источник издания.

Стремление стран Запада ограничить покупку нефти из России приведет к росту цен на нее, заявил президент Владимир Путин. Он объяснил, что в этом случае повторится «газовый» сценарий.