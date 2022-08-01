Запад отложил новые антироссийские санкции из-за энергокризиса

Евросоюз отказался от новых санкций в отношении торговли российской нефтью, опасаясь усугубления энергетического и экономического кризиса. Об этом заявило британское издание The Financial Times.

«Запад ослабляет усилия по ограничению торговли российской нефтью на фоне роста инфляционных и энергетических рисков», — заявил автор статьи.

В начале июня Евросоюз запретил своим компаниям страховать суда с российской нефтью, однако Великобритания разделила эту меру только частично. Местные власти отказались страховать только суда, которые везут нефть непосредственно британцам. Эту информацию подтвердил представитель биржи страхования Lloyd’s of London Патрик Дэвисон.

Издание связало такую полумеру с опасениями США о том, что в случае полного запрета обострится энергетический кризис. Полный запрет на страхование судов с нефтью из России американские и британские чиновники обсуждают и планируют ввести к концу года.

Ранее издание сообщило, что Великобритания и Евросоюз приняли скоординированный запрет на страхование кораблей, которые перевозят нефть из России.