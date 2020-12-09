Жителям острова Русский продолжают отключать свет. Но больше их волнует отсутствие интернета

В конце ноября на Приморье, в том числе остров Русский и Владивосток, обрушился ледяной шторм. После этого территория осталась без света, тепла и воды. Специалисты все наладили, но с 7 декабря проблемы возобновились. Причем местных жителей беспокоит не электричество, а интернет.

Проблемы еще есть

Из-за мощного циклона в конце ноября на острове Русский во Владивостоке пропало электричество и ввели режим ЧС. Власти утверждали, что шторм повредил около 60 километров проводов, что составляет 66% всех электросетей острова. Также рухнули 400 столбов, а 32 тепловых пункта вышли из строя. На помощь жителям пришли дизельные генераторы, которыми люди пользовались несколько часов в день.

С тех пор специалисты начали восстанавливать все системы и объекты — альпинисты вручную убрали тону льда с моста на Русский, восстановив движение. 5 декабря все проблемы устранили и сообщили, что у всех жителей острова есть электричество.

Но 7 декабря проблемы возобновились. Жители ряда поселков Приморья сообщали, что в течение дня в понедельник и во вторник не было света.

Утром 9 декабря РИА «Новости» сообщило, что часть жителей острова Русский во Владивостоке третий день подряд остается без света из-за аварий в сетях. В среду свет появился везде, кроме поселков Воевода, Подножье и Рында.

Периодические отключения

В беседе с «360» жительница острова Русский Арина Левадняя сказала, что вернулась в район в среду утром. Она перебиралась по мосту, на котором возобновили движение 7 декабря (тогда сразу появились пробки).

Левадняя живет в общежитии. Она пожаловалась, что в там последние два-три дня отключали горячую воду на несколько часов. Однако об этом жителей предупреждали, так как идет восстановление коммуникаций.

Пока главная проблема для собеседницы — отсутствие интернета. Чтобы заниматься своими делами, ей нужно искать в городе кафешки с WiFi или пользоваться не таким быстрым мобильным интернетом.

Жительница Первомайского района Владивостока Мария тоже сказала «360», что в некоторых частях города нет выхода в Сеть, потому что «провода с интернетом пробило».

В лучшую сторону все у нас идет. Все дороги были во льду, их начали колоть. Сегодня видела рабочих, которые провода с деревьев снимали. На два дня выключали нам свет для профилактических работ, 4–5 декабря в Чуркине (так называют Первомайский район — прим. ред.) Мария.

Проблемы с интернетом во Владивостоке и на острове Русский действительно есть. «Ростелеком» обещает завершить ремонт к 13 декабря, «Владлинк» — к 17 декабря, «Подряд» — до 20 декабря, «Альянс Телеком» пока сроков не называет.

Еще одна местная жительница, Вера Петренко, рассказала сайту «Аргументы и факты», что остров Русский не чувствовал себя в блокаде или особом положении.

«Мы видели, что готов помочь университет, что магазины не закрыты, а предприниматели везут продукты в любых условиях. На острове появилось столько людей и техники, что мы раньше и не видели», — сказала Вера Петренко.

Другой житель Владивостока, Александр, по просьбе «360» рассказал, как обстоят дела в городе. По его словам, в его районе все нормализовалось, а свет есть у всех жителей. Он подтвердил, что в населенном пункте идут работы по ремонту и обновлению ЛЭП, поэтому электричество в последние дни отключали на несколько часов. Причем о работах людей предупреждают заранее.

Депутат Думы города Владивостока Надежда Телелюева сказала «360», что живет во Фрунзенском районе Владивостока (около острова Русский), где в основном стоят таунхаусы и коттеджи. Жители этих построек сидели без света первые восемь дней после циклона, а у них на электричестве работают в том числе бойлеры. Повезло только тем, у кого были генераторы, — они могли жить привычной жизнью со светом, водой и теплом. Другие же находились в домах в одежде, потому что в помещениях температура была такая же, как и на улице.

Город не спешил их чинить по той причине, что есть мнение, что коттеджи — это что-то очень богатое, что [люди] сами о себе позаботятся. Но там живут люди с обычным достатком Надежда Телелюева.

По словам депутата, до сих пор периодически отключается свет.

Диспетчер «Оборонэнерго» сообщил РИА «Новости», что в районе острова периодически отключают электричество, чтобы провести работы. На некоторых участках есть проблемы с кабелем.

Как помогали людям

По информации местных СМИ, мэрия Владивостока потратила на воду, продукты, печи и баллоны для жителей обесточенных районов в условиях ЧС более 14 миллионов рублей. В эту стоимость вошла и организация дополнительных рейсов парома «Босфор Восточный» до острова Русский за 2,2 миллиона рублей. С 21 ноября по 6 декабря состоялось 136 рейсов.

Для Владивостока закупили тысячу газовых плит на общую сумму 1,26 миллиона рублей. Доставить их нужно было до 24 ноября. Плиты были двух видов: за 970 рублей и за 1,7 тысячи. Техника обошлась властям дешевле среднерыночной розничной цены, так как для простых людей в магазине эти модели плит стоят 1,4 тысячи и две тысячи рублей соответственно.

Также закупали газовые баллоны на 1,7 миллиона рублей (первая закупка, вторая, третья), воду и продуктовые наборы. На воду власти потратили 1,2 миллиона рублей (заключили два договора на 1,1 миллиона и 77 тысяч рублей), а на еду — около 200 тысяч рублей.