Движение по мосту на остров Русский возобновили в обе стороны. И сразу собралась пробка

В воскресенье специалисты полностью восстановили автомобильное движение по мосту на остров Русский в обе стороны. Перед открытием из центра города образовалась большая пробка из желающих по нему проехать.

Две недели мост был перекрыт, а машины переправляли паромом. Все это время на нем проводились работы по очистке вант от наледи, которая образовалась из-за мощного снежного циклона.

«Альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 метров, где порывы ветра достигали 20 метров в секунду. <…> С вант удалено около 2,3 тысячи ледяных отложений, очищено 11 тысяч квадратных метров поверхности пилонов», — передает ТАСС слова директора предприятия Сергея Петраева.

Изначально движение планировали открыть 30 ноября, но дату пришлось переносить. Накануне на острове было восстановлено электроснабжение, которое также было повреждено из-за непогоды. С 18 по 20 ноября в регионе бушевал стильный ветер, шел снег и ледяной дождь. В результате были повреждены линии электропередач, произошло падение деревьев и некоторых конструкций.