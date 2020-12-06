Движение по мосту на остров Русский возобновили в обе стороны. И сразу собралась пробка
Две недели мост был перекрыт, а машины переправляли паромом. Все это время на нем проводились работы по очистке вант от наледи, которая образовалась из-за мощного снежного циклона.
«Альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 метров, где порывы ветра достигали 20 метров в секунду. <…> С вант удалено около 2,3 тысячи ледяных отложений, очищено 11 тысяч квадратных метров поверхности пилонов», — передает ТАСС слова директора предприятия Сергея Петраева.
Изначально движение планировали открыть 30 ноября, но дату пришлось переносить. Накануне на острове было восстановлено электроснабжение, которое также было повреждено из-за непогоды. С 18 по 20 ноября в регионе бушевал стильный ветер, шел снег и ледяной дождь. В результате были повреждены линии электропередач, произошло падение деревьев и некоторых конструкций.