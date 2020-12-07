Мост на остров Русский во Владивостоке две недели был закрыт. Все это время спасатели и альпинисты счищали с него наледь, и благодаря их усилиям 7 декабря движение по мосту возобновили. Альпинисты рассказали, что за время работы пережили разное. Бывало и холодно, и страшно, но такого опыта прежде не было ни у кого.

После двухнедельного простоя в Приморье открылось движение по мосту, связывающему остров Русский с материком. Как пояснил директор обслуживающего строение ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев, за это время с моста сняли около 2,3 тысячи тонн наледи, очистили 11 тысяч «квадратов» опор моста.

Зачастую людям приходилось работать в крайне тяжелых условиях на высоте более 300 метров, где порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Трудностей с очисткой опор-пилонов у опытных альпинистов не было, рассказал «360» альпинист Никита Филатов. Но когда перешли к вантам — удерживающем полотно стальным тросам, — стало сложнее. Решения принимали коллективно в оперштабе.

«Там у нас был мозговой штурм. Опыта не было ни у кого. На вантах ребята висели в безопорном пространстве. Они были застрахованы на ванте, а под ногами ничего не было, ногами ни во что не упрешься. И они постепенно двигались вниз — самая длинная ванта была 520 метров — и отбивали вручную лед. Там сложность в том, что если вывесился, нужно закончить работу до конца и потом уже слазить», — сказал он.

«Делали обыкновенную работу»

Тем, кто очищал ванты, приходилось работать без передышки. По словам Никиты, это в пилоны можно ненадолго упереться ногами и немного отдохнуть. А если бы стало совсем невмоготу, то и спуститься по веревке вниз. С вант это было сделать труднее.

«Работу такую мы точно не забудем. А еще очень запомнилось открытие моста. Когда его открыли, нас наградили и мы пошли пешком вдвоем с одним из напарников по мосту к нашим автомобилям. Люди, которые ехали по мосту, махали, сигналили — такое ощущение, будто мы, не знаю, мир спасли. Хотя на самом деле делали обыкновенную работу. Это был запоминающийся момент», — рассказал Никита.

Одновременно на мосту работали две команды: спасатели и альпинисты. Каждого человека подбирали «вручную». Не все они были промышленными специалистами. Например, сейчас Никита работает в вертолетной компании, а попал в группу благодаря имеющимся навыкам и опыту в высотных работах. Волнения не было — все шаги тщательно проговаривались перед началом работ.

«Согласился я сразу. А эмоции… Я над городом много где летал, разные планы видел, но именно с этой точки, с самого моста — нет, это у нас мечта каждого жителя. Можно сказать, мы совместили приятное с полезным: посмотрели с уникальной площадки на город и мост и, соответственно, помогли жителям Русского», — добавил Никита.

Работать на холоде, сильном ветру и большой высоте для альпинистов привычное явление, отметил Никита. Веревки специально натягивали на расстоянии друг от друга, чтобы они не запутывались и люди не мешали друг другу. Из-за непогоды и минусовой температуры работать было некомфортно, признал собеседник. Но одних спасали специальные комбинезоны, других — современная одежда для спортивного альпинизма. Руки, по его словам, не мерзли, потому что активно ими работали. Единственное, что создавало дискомфорт, — крошки льда, которые таяли на одежде, из-за чего было прохладно.

«Это со стороны кажется, что грандиозное что-то. Воспевают нас как героев. Но на самом-то деле ребята, которые постоянно работают в промышленном альпинизме, они каждый день на высотных объектах висят. Ничего специфического особо и не было. Были интересные моменты, но невыполнимого ничего не было», — заключил он.

Страх и холод

О каких-то невероятных трудностях не говорят и другие участники спецоперации. Владивостокский спасатель, начальник одного из поисковых отрядов МЧС Юрий Остапенко тоже назвал проделанную работу интересным опытом. Он считает, что просто сделал то, что был должен. А еще отметил, что с моста открывается невероятно красивый вид, захватывающий дух.

«Вид очень красивый. Мы с коллегой даже наблюдали, как включился свет на Чуркине. Сначала мы висели с Владом и смотрели на закат, а до этого я еще думал, что посмотрю вечером, дали свет или нет. И вот я помню, когда дали свет, мы сидели и смотрели на район, рассуждая, как люди счастливы наконец-то», — рассказал Юрий агентству VladNews.

А вот страшно, по его словам, было. Особенно когда только вывешиваешься и ощущаешь первую нагрузку от веревок, думаешь, как они закреплены. Этот страх, по его словам, оберегает человека от излишнего риска.

«А дальше ты уже работаешь и не думаешь об этом. Очень круто, когда рядом работает еще человек, есть общение, чувствуешь плечо товарища, потому что мало ли какая внештатная ситуация может произойти», —пояснил Юрий.

Во время работ действительно бывает страшно, подтвердил альпинист Роман Мызгин изданию Dieta.ru. Но люди доверяют напарникам и снаряжению. Да и бояться особо времени нет — нужно поскорее закончить работу.

«Если говорить о холоде, то сначала было очень холодно из-за сильного ветра и высокой влажности, особенно это ощущается на высоте. Потом температура стала более комфортной. Если постоянно двигаешься, то терпимо. Мы все время чем-то заняты, к тому же наша бригада прошла и через магаданские морозы, и в Нерюнгри успела поработать в минус 50», — добавил Роман.

Важность моста для жителей острова Русский переоценить сложно — теперь люди могут ездить на работу, за продуктами и в целом связаны с миром, от которого были отрезаны две недели. Так что то, что для альпинистов стало обычной работой, для кого-то действительно выглядит спасением мира.